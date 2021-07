Dwa gatunki polnych chwastów. Jeden kwitnie i znika bez śladu, drugi leczy

Kwitną obficie, by następnego roku przepaść bez śladu. Do czasu, aż łyżka koparki znowu wzruszy glebę. Nasiona dzikich maków mogą przez dziesięciolecia zalegać w ziemi. Jeśli wyrzucić je na wierzch, to pod wpływem światła szybko skiełkują. Znakomite przystosowanie do życia w corocznie oranych polach uprawnych. I tak samo jak kąkole trudne do usunięcia tradycyjnymi metodami.

A te spod Monte Cassino? Eksplozje tysięcy pocisków wywróciły ziemię do góry nogami i czerwone maki zakwitły w niebywałej obfitości.

I ostatni chwast. Zwą go na wiele sposobów. Białas, głowacz, jasieniec, wołoszek, macoszka, modrak, modrzeńczyk, samosiejka, wasilek, wawer. To ludowe nazwy, jakimi przez długie wieki nazywano chabry bławatki o niebieskich kwiatach. Z triady najbardziej znanych chwastów zbóż, ten jest najmniej szkodliwy. Więcej, pożyteczny. Wspomnę tylko o kosmetykach rozjaśniających cerę. Napar z błękitnych kwiatów doskonale koi oczy sterane przesiadywaniem przed ekranem komputera. Polecam! Zielarze zachwalają wywary z kwiatowych płatków w leczeniu nerek. Kiedyś cenne źródło niebieskiego barwnika.