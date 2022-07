Dwa miliony dla Ukrainy, a "Królowa jest z Krakowa". Agnieszka Radwańska i Iga Świątek pokazały wielką klasę Krzysztof Kawa

Dwa miliony złotych udało się zebrać dzięki akcji "Iga Świątek i Przyjaciele". A to jeszcze nie koniec, bo dodatkowe fundusze mają przynieść propagowane przez naszą najlepszą tenisistkę aukcje. W sobotę w Tauron Arenie Kraków Iga zmierzyła się z Agą w pokazowym secie. Zwyciężyli wszyscy ci, którzy przyłączyli się do tenisistek, by wspólnie nieść pomoc dzieciom w Ukrainie poszkodowanym przez wojnę.