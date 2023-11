Dwaj bracia zatrzymani pod Krakowem. Jeden był poszukiwany, drugi miał narkotyki

Zdarzenie miało miejsce we wtorek, 14 listopada 2023 roku. Wówczas mundurowi z Komisariatu Policji w Krzeszowicach ustalili, że 38-letni poszukiwany mężczyzna może przebywać pod jednym z adresów na terenie gminy Czernichów. Mężczyzna został skazany na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności za jazdę pod wpływem alkoholu, a dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy. Jednak sam nie stawił się do zakładu karnego, wiec funkcjonariusze musieli interweniować w tej sprawie.

Policjanci udali się pod wytypowany wcześniej adres, żeby sprawdzić, czy 38-latek się tam ukrywa.

- Nie pomylili się… Na miejscu zastali poszukiwanego mężczyznę, więc go zatrzymali. W trakcie interwencji policjanci wyczuli wydobywającą się z wnętrza jednego z pokoi woń marihuany. Jak się okazało, to lokum zajmował 20-letni brat poszukiwanego. Na widok mundurowych bardzo się zdenerwował i szybko schował coś do szafy. Na polecenie funkcjonariuszy, wyjął to co chciał przed nimi ukryć — były to cztery woreczki strunowe z zwartością marihuany - informuje kom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.