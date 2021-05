Dzieci z „MIŚKA” i Sądeckie Wodociągi troszczą się nie tylko o jakość wody, ale także wiedzą, jak ją oszczędzać

„Trzymasz w ręku klucz do niezwykłego świata. Choć nie widać go gołym okiem, wymaga naszej troski i uwagi. Poznaj jego tajemnice i zostań prawdziwym odkrywcą” - głosił napis na walizce ekobadacza. I właśnie dzięki niej dzieci z „Miśka” wyruszyły w fascynujący świat przygody, tego, co niewidzialne w wodzie, a tak istotne dla naszego życia.

Skoro to debata z Sądeckimi Wodociągami, nie mogło zabraknąć specjalnej sesji pytań do Tadeusza Frączka, prezesa Zarządu Sądeckich Wodociągów. Co interesowało małych ekologów?

- Tak. To, co tak dziwnie pachnie po burzy, to właśnie ozon. To jest taki niezwykły związek tlenu, który znakomicie nadaje się do oczyszczania wody. A dzięki temu, że wodę ozonujemy, dodajemy do niej tylko niewielką ilość chloru. Dlatego u nas woda nie pachnie chlorem.

- A jak się robi ozon?

- Mamy taki specjalny generator do jego wytwarzania, to tzw. generator tlenu stężonego. Jak już wyprodukujemy ozon, to wpuszczamy go do takiej specjalnej instalacji. Jak przyjdziecie do naszej stacji uzdatniania wody w Starym Sączu, to tam Wam wszystko pokażemy. Przez to urządzenie przechodzi nasza woda. I dzięki temu jest zdrowa, bezpieczna i oczyszczona.