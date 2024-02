Dziecięcy Sejmik EkoMałopolski. Młodzi wiedzą, jak dbać o środowisko!

„Okaż kulturę i chroń naturę”, „Brudna gleba chleba nie da”, „Wybierz Ziemię i wybierz przyszłość”, „Eko bycie, lepsze życie”, „Po co ci ta stara bryka? Przerzuć się na elektryka!”, „Śmieci segregujesz, planetę i zwierzęta ratujesz” – to tylko niektóre z ekologicznych haseł, jakie wymyślili uczniowie SP nr 2 w Bochni, którzy wzięli udział w wyjątkowym wydarzeniu: Dziecięcym Sejmiku EkoMałopolski.

Młodzi ludzie z klas szóstych, siódmych i ósmych bocheńskiej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego przyjechali do Krakowa na specjalne zaproszenie władz Województwa Małopolskiego. Na kilka godzin wcielili się w rolę radnych i zasiedli w ławach sali plenarnej Sejmiku Województwa Małopolskiego, by podyskutować o ekologii. A powitał ich tam wicemarszałek Województwa Małopolskiego Józef Gawron. – Dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Istotą demokracji jest rozmowa, debata, a młodzi ludzie też mają prawo głosu – zwrócił się do uczniów marszałek. – Wszyscy chcemy, by w naszym otoczeniu żyło się przyjemnie, zdrowo i by otaczała nas zieleń i przyroda. Dlatego tak ważne jest, by rozmawiać o ochronie środowiska i wspólnie zastanowić się, co jeszcze możemy dla tego środowiska zrobić – podkreślił Józef Gawron.

Przypomniał jednocześnie, że w Małopolsce mamy cenne dziedzictwo przyrodnicze (najwięcej parków narodowych w porównaniu do innych województw, 11 parków krajobrazowych, 86 stref chronionego krajobrazu) i chcemy to dziedzictwo uchronić przed zniszczeniem, zachować je na lata – dla przyszłych pokoleń. – Dlatego musimy rozmawiać o tym, jak być proekologicznym na co dzień – wyjaśnił dzieciom wicemarszałek.

Robot do segregacji śmieci i kreatywne kolaże

Sesja Dziecięcego Sejmiku EkoMałopolski okazała się być niezwykle ciekawa. Wśród zadań, jakie otrzymali uczniowie, było wykonanie kreatywnych kolaży ekologicznych oraz stworzenie innowacyjnego, ekologicznego wynalazku. Młodzież z entuzjazmem przystąpiła do pracy, wykazując się podziwu godną kreatywnością i inwencją twórczą. Na przykład Jakub stworzył koncepcję wyjątkowego robota, który pomaga przy segregacji śmieci. Potrafi bowiem rozpoznać poszczególne rodzaje odpadów i podpowiada, do którego pojemnika powinien trafić dany odpad.

– Robot jest zasilany energią słoneczną, a dodatkowo wyposażony jest w zaawansowane systemy bezpieczeństwa, więc w razie awarii albo zwarcia nie będzie stanowił zagrożenia, tylko się wyłączy – wyjaśnił Jakub. – I pamiętajmy: dobry pojemnik to czysta planeta – dodał chłopiec. Również praca przy tworzeniu kreatywnych kolaży ekologicznych dostarczyła młodym ludziom mnóstwo emocji, zmieniając się w prawdziwą burzę mózgów. Uczniowie wręcz prześcigali się w wymyślaniu ekologicznych haseł. Wymieńmy choćby tylko niektóre z nich: „Ziemia to nasz dom. Chrońmy go”, „Przyroda, środowisko to najlepsze towarzystwo”, „Dbając o przyrodę, dbamy o Ziemię i jej urodę”, „Myśl lepiej, żyj eko”, „Po co ci ta stara bryka? Przerzuć się na elektryka!”, „Eko bycie, lepsze życie”, „Pomaluj barwami świat”, „Śmieci segregujesz, planetę i zwierzęta ratujesz”, „Brudna gleba chleba nie da”, „Okaż kulturę i chroń naturę”.

– Nasz plakat pokazuje, że Ziemia bez naszej pomocy nie przetrwa. Powinniśmy szanować naszą planetę, bo mamy ją tylko jedną. Drugiej szansy nie dostaniemy – przekonywały Maja, Dominika i Gosia. Natomiast Mateusz, Tymek i Szymon stworzyli kolaż przedstawiający ludzi wycinających lasy i budujących w ich miejsce domy. – A przecież lasy są bardzo ważną częścią naszej planety. Wycinanie lasów jest bardzo złe dla Ziemi – wyjaśniali chłopcy. Młodzi ludzie przekonywali również, że należy z szacunkiem korzystać z dóbr, które mamy, że dzięki segregacji śmieci Ziemia może być piękna, że należy pozbyć się benzyny czy ropy i korzystać z odnawialnych źródeł energii, by powstrzymać zmiany klimatu, że trzeba oszczędzać wodę, a także chronić rośliny i zwierzęta. – Nie możemy zmarnować szansy, jaką dał nam świat. Dajmy szansę następnym pokoleniom, by też – tak jak my teraz – mogły oglądać piękno tej Ziemi. Zmieńmy nawyki! – zaapelowały Ewelina i Daria.

Ekodebata i pomysły na ochronę środowiska

Kolejnym punktem spotkania była debata ekologiczna z udziałem wicemarszałka Józefa Gawrona. Młodzi ludzie odpowiadali na pytania, wspólnie zastanawiając się, co tak naprawdę znaczy „być eko”, jak oszczędzać wodę i energię w codziennym życiu, co każdy z nas może zrobić, by produkować mniej śmieci, dlaczego recykling jest ważny, jak powstrzymać efekt cieplarniany, dlaczego warto korzystać z odnawialnych źródeł energii, jakie działania na rzecz ochrony przyrody należy podejmować oraz co można zrobić, by w Małopolsce żyło się jeszcze lepiej i bardziej ekologicznie.

Uczniowie wskazywali także na różne problemy, z którymi boryka się współczesny świat, a jednocześnie – z pomocą uczestniczących w debacie ekspertów – szukali rozwiązań. Wśród tych problemów wymieniali m.in. zanieczyszczenie powietrza, nadmierną produkcję odpadów (i wyrzucanie śmieci, gdzie popadnie), rozbuchany konsumpcjonizm czy marnowanie żywności. – Mamy do czynienia z wieloma problemami ekologicznymi. Musimy sobie z nimi poradzić, a także uświadamiać innych – zwracali uwagę uczniowie. Podczas spotkania młodzież nie tylko dzieliła się swoimi pomysłami na ochronę środowiska. Każdy miał również okazję do zadawania pytań ekspertom – nawet tych trudnych czy niewygodnych. Jaki sposób jest najlepszy dla Polski, jeśli chodzi o wykorzystanie na dużą skalę energii z OZE? Jak przekonać do wymiany starego, nieekologicznego pieca kogoś, kto wcale nie zamierza tego zrobić? Na czym polega wytwarzanie energii atomowej na małą skalę? Jaka jest alternatywa dla samochodów elektrycznych (bo np. ich baterie wcale nie są takie ekologiczne, gdyż ich ślad węglowy nie jest wcale mniejszy niż starego diesla)? Jak zapobiec awariom w elektrowniach jądrowych? To tylko niektóre z pytań, jakie zadawali ekspertom dociekliwi młodzi ludzie.

Edukacja ekologiczna już od najmłodszych lat

Na zakończenie debaty każdy miał okazję wziąć udział w ekologicznym quizie i wygrać nagrody. Każdy również otrzymał certyfikat uczestnictwa w Dziecięcym Sejmiku EkoMałopolski.

Podsumowując spotkanie, wicemarszałek Józef Gawron ocenił, że było ono bardzo ciekawe, a wiedza młodych ludzi, ich kreatywność oraz dociekliwość zrobiły na nim duże wrażenie. – Z jednej strony okazało się, że dzieci mają wiedzę ekologiczną wyniesioną ze szkoły i ta tematyka je interesuje. Z drugiej strony wykazują empatię i rozumieją, że dbałość o środowisko jest czymś, co powinno być naturalnym nawykiem każdego z nas – zauważył marszałek. – Wiedza, którą wykazali się uczestnicy tego spotkania, jest budująca – dodał.

Podkreślił jednocześnie, że ideą, która przyświecała organizatorom spotkania, było nauczenie dzieci demokracji, samorządności oraz pokazanie im, jak ważna jest aktywność społeczna i angażowanie się w różne tematy – w tym również w tematy dotyczące ekologii. Edukacja ekologiczna jest bowiem ważnym elementem działalności naszego małopolskiego samorządu. – Program EkoMałopolska realizuje przyjętą przez nas strategię rozwoju Małopolski do roku 2030. W ramach tego programu podejmujemy wiele proekologicznych działań, które służą zachowaniu naszego dziedzictwa przyrodniczego i bogactwa krajobrazu. Wśród tych wielu działań są też liczne akcje edukacyjne współfinansowane z projektów LIVE. Poprzez tę edukację budujemy w społeczeństwie świadomość odpowiedzialności za nasze środowisko – podkreślił wicemarszałek Józef Gawron. Partner Główny

