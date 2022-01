Dzięcioł czarny. Jeden z najładniejszych ptaków

Smoliście czarny ptak wielkości gawrona. Tak to te czarne ptaki, które stadami spacerują po Plantach czy na osiedlowym trawniku. Czarny dzięcioł jest mniej więcej ich postury. Duży p[tak tyle, że zdecydowanie ładniejszy. Czubek głowy panów dzięciołów zdobi kontrastowa czerwona mycka, która u pań ogranicza się do niewielkiej plamki. Ponoć im więcej czerwieni, tym samiec ma większe poważanie u płci pięknej.

Wielkość ozdoby ma się przekładać na jakość potomstwa. Podobnie jak poroże u jelenia. W jaki sposób? Tego jeszcze ornitolodzy nie odkryli. Całość postury dzięcioła wieńczą solidne łapy z pazurami, okazały dziób i mocny ogon. Czyli narzędzia do pracy. Niestety, o spotkanie największym dzięciołem nie jest łatwo. Mieszka wyłącznie w większych kompleksach leśnych. Uwielbia stare i dorodne drzewa.

Nie jest specjalnie liczny, ale z łatwością można rozpoznać miejsca, gdzie się stołuje. Co ważniejsze, nie należy do ptaków specjalnie płochliwych. Łatwo go też usłyszeć. Lata ciężko, z głośnym furkotem skrzydeł. Często wydaje charakterystyczne głosy. I zwyczajem wszystkich dzięciołów, solidnie bębni. Zimą łatwo go wypatrzeć w górskich, pozbawionych liści buczynach. Duże, czarne i lata. To on, czarny dzięcioł.