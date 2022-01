Dzięcioł zielony. Wyjątek w rodzie dzięciołów

Bardzo ładne zielone upierzenie i obowiązkowa czapeczka w kolorze czerwieni. Głos chichoczący, donośny łatwy do zapamiętania. Jest wyjątkiem a nawet wyrodkiem w rodzie dzięciołów.

Po pierwsze posiada słaby, miękki dziób, który niespecjalnie nadaje się do kucia czy odrywania kory. Po drugie, zielone ptaszysko uwielbia mrówki, które stanowią gros jego diety. Wyłapuje je na leśnych drogach łażąc po szlakach mrówczych wędrówek lub zbierające je z pni drzew. Oczywiście nie pogardzi większym chrząszczem czy innym owadem, ale pikantne mrówki, głównie czerwone, ceni najbardziej. Ot, smakosz z niego…

Posiada długi, szerszy niż u jego pobratymców język pokryty dużą ilością lepkiej wydzieliny. Nawiasem mówiąc, bardzo podobny do języka mrówkojada. Pewnie zapytacie co dzięcioły zielone jadą zimą? Wszak mrówek na lekarstwo, zaś ptaszysko nie odlatuje do ciepłych krajów. Otóż na miejscu zostają mrowiska.