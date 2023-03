Dziedzictwo odc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nowy serial TVP. Przeczytaj streszczenia pierwszych odcinków serialu "Dziedzictwo" 20.03.23

Mały Yusuf wyczekuje przybycia swojej cioci. Domownicy skrzętnie ukrywają przed chłopcem fakt, że dziewczyna dzień i noc stoi przed bramą błagając o spotkanie z chłopcem. Yaman zdaje sobie sprawę z więzi jaka powstała między Yusufem i Seher, dlatego stara się za wszelką cenę pozbyć konkurentki o względy chłopca. Co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo"? Przeczytaj.

"Dziedzictwo" odcinek 1. Streszczenie

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domu i trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Kiedy i gdzie oglądać 1. odcinek "Dziedzictwa"?

1. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 30 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 2. Streszczenie

Seher udaje się do rezydencji rodziny Kirimli, żeby po raz pierwszy w życiu zobaczyć swojego siostrzeńca. İkbal (szwagierka Yamana) wyraża zgodę na jej wejście do rezydencji. Między chłopcem i jego ciocią od razu tworzy się silna więź. Okazuje się, że Kevser bardzo wiele opowiadała chłopcu o swojej rodzinie. Seher wykorzystuje nieobecność Yamana i zapewniając służbę, że ma zgodę pana domu, zabiera chłopca do siebie. Na widok wnuczka dziadek Yusuf nie posiada się z radości, to uczucie nie trwa jednak długo. Na wieść po postępku Seher, Yaman wpada we wściekłość i każe swoim ludziom znaleźć adres Seher, po czym siłą wdziera się do jej domu i zabiera chłopca. Świadkiem tej sceny jest dziadek Yusuf, jego schorowane serce nie wytrzymuje cierpienia i staruszek trafia do szpitala. Seher nie daje za wygraną, próbuje przekonać Yamana, żeby oddał jej Yusufa. Mężczyzna okazuje jej pogardę i grozi śmiercią, jeśli jeszcze raz zbliży się do chłopca. Tymczasem mały Yusuf dowiaduje się o śmierci matki.

Kiedy i gdzie oglądać 2. odcinek "Dziedzictwa"?

2. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 31 marca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 3. Streszczenie

Seher nie daje za wygraną - szuka pomocy u stambulskich adwokatów, jednak na dźwięk nazwiska Kirimli wszyscy odmawiają przyjęcia sprawy. Tymczasem mały Yusuf cierpi po śmierci matki, odmawia jedzenia i nikt nie jest w stanie go rozweselić. Surowe zasady wychowania stosowane przez Yamana nie skutkują. Mężczyzna każe swoim ludziom przywieźć Seher. Dziewczynie udaje się trafić do chłopca i nakarmić go. İkbal próbuje nakłonić swoją siostrę Zuhal, żeby jak najszybciej przyjechała do rezydencji i pomogła jej w przejęciu władzy nad imperium Kirimli. Okazuje się, że to właśnie podczas kłótni z İkbal Kevser wypadła przez barierkę schodów. Nikt jednak nie zdaje sobie sprawy z mrocznego oblicza pozornie serdecznej i troskliwej kobiety. Po wykonaniu zadania Yaman wyrzuca Seher z rezydencji. Zdesperowana dziewczyna postanawia czekać pod bramą, gdy nagle otrzymuje wiadomość o śmierci ojca. Tymczasem mały Yusuf wciąż wypytuje o swoją ciocię.

Kiedy i gdzie oglądać 3. odcinek "Dziedzictwa"?

3. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 1 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 4. Streszczenie

Seher rozpacza po śmierci ojca. Pomaga jej jej dawna mamka Nadire oraz przyjaciel rodziny, Selim. Dziewczyna opuszcza dom, w którym mieszkała z ojcem i planuje wrócić w jego rodzinne strony, zabierając ze sobą Yusufa. Tymczasem zaniepokojony stanem chłopca Yaman, za radą İkbal, udaje się z nim do psychiatry. Mężczyzna nagle kończy sesję, gdy lekarka zaczyna dopytywać go o przeszłość. Okazuje się, że İkbal zleca śledzenie Seher, dzięki czemu dowiaduje się o planach dziewczyny. Yaman coraz bardziej boi się o Yusufa, który jest mu najdroższy na świecie. Zamierza udać się z chłopcem do szpitala, jednak sprawy służbowe krzyżują mu plany. İkbal wykorzystuje sytuację i wysyła Yusufa na badania z opiekunką, wcześniej zaś informuje Seher o tym, gdzie będzie mogła znaleźć chłopca.

Kiedy i gdzie oglądać 4. odcinek "Dziedzictwa"?

4. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 4 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 5. Streszczenie

Seher wykrada Yusufa ze szpitala, jednak niespodziewanie na jej drodze staje Yaman, zaalarmowany przez İkbal. Na rozkaz Yamana jego ludzie na czele z Nedimem wywożą Seher do portu, gdzie przytapiając ją, próbują zmusić do zrezygnowania z Yusufa. W domu chłopiec wciąż wypytuje o ciocię, lecz stryj daje mu jasno do zrozumienia, że tylko Kirimli są jego rodziną. Selim bardzo niepokoi się o Seher, jest zaskoczony jej nagłym wyjazdem. Porzuconą w lesie Seher odwiedza w sennym widzie jej siostra Kevser. Jej słowa dają dziewczynie siłę na dalszą walkę o małego Yusufa. Seher ponownie wraca pod bramę rezydencji.

Kiedy i gdzie oglądać 5. odcinek "Dziedzictwa"?

5. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 5 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 6. Streszczenie

Mały Yusuf wyczekuje przybycia swojej cioci. Domownicy skrzętnie ukrywają przed chłopcem fakt, że dziewczyna dzień i noc stoi przed bramą błagając o spotkanie z chłopcem. Yaman zdaje sobie sprawę z więzi jaka powstała między Yusufem i Seher, dlatego stara się za wszelką cenę pozbyć konkurentki o względy chłopca. Gdy proponuje jej pieniądze, oburzona dziewczyna, ku zdumieniu wszystkich domowników i współpracowników Yamana, wymierza mu policzek. Syn Nadire, Frat zwierza się swojemu przełożonemu komisarzowi policji Alemu ze swoich obaw o Seher, którą traktuję jak siostrę. Ali obiecuje mu pomóc, ale najpierw musi zająć się swoim stryjkiem Osmanem, który konsekwentnie odmawia zatrudnienia pomocy. Wściekły Yaman najpierw każe swoim ludziom wywieźć Seher, a następnie przywieźć ją z powrotem do rezydencji, gdzie zamyka ją w piwnicy.

Kiedy i gdzie oglądać 6. odcinek "Dziedzictwa"?

6. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 6 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

