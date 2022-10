Dziedzictwo odc. 1. Kevser osieraca malutkiego syna. Streszczenie odcinka [20.10.2022]

Dziedzictwo odcinek 1. Streszczenie

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5-letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domu i trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje mu miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.