Dziedzictwo odc. 10. Yusuf prawdopodobnie nie żyje. Streszczenie odcinka [14.04.23]

"Dziedzictwo" odcinek 10. Streszczenie

Domownicy i pracownicy rezydencji w popłochu szukają Yusufa. Yaman obwinia Seher o zaginięcie chłopca. Osman próbuje powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Przebranie jest na tyle skuteczne, że ani Ali, ani jego koledzy, mimo portretu pamięciowego włamywaczki nie rozpoznają Kiraz. Nedimowi udaje się ustalić, że Yusuf odjechał w samochodzie dostawczym. Yaman i Seher próbują skontaktować się z kierowcą. Gdy po wielu próbach udaje im się zajechać mu drogę, mężczyzna wyznaje, że chłopiec nie żyje.

Kiedy i gdzie oglądać 10. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 9. odcinka

Yusuf opowiada domownikom, jak Seher ryzykując życie próbowała go ratować. Ikbal nie może znieść myśli, że Seher jest w rezydencji. Postanawia jak najszybciej się jej pozbyć. Na komisariacie wszyscy próbują ustalić tożsamość domniemanej włamywaczki, która zaatakowała Alego. Tymczasem Kiraz dzwoni do Osmana i prosi dawnego nauczyciela o spotkanie. Opowiada Osmanowi o ucieczce przed aranżowanym ślubem. Okazuje się, że jej brat i niedoszły mąż oskarżyli ją o kradzież, wskutek czego jest poszukiwana przez policję. Osman dowiaduje się też, że to Kiraz uderzyła Alego w głowę. Gdy Ali wraca do domu, Kiraz chowa się w łazience. Yaman zgadza się, żeby Seher spędziła z Yusufem trochę czasu w ogrodzie. Seher i Yusuf bawią się w chowanego. Dla Ikbal to okazja, żeby pozbyć się i chłopca i jego ciotki. Pod nieobecność Seher namawia Yusufa, żeby schował się w ciężarówce - chłodni, która akurat stała pod domem.