Dziedzictwo odc. 100. Kiraz zostaje zakładniczką. Streszczenie odcinka [31.08.23]

"Dziedzictwo" odcinek 100. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 100. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 99. odcinka

Seher jest zła na Yamana za to, że działa za jej plecami i jest tak nieufny i podejrzliwy. Tymczasem Ozan wręcza Yusufowi statek - zabawkę i zachęca do zabawy. Wcześniej wkłada kabel elektryczny do fontanny w ogrodzie. Mężczyzna w ostatniej chwili powstrzymuje Yusufa przed zbliżeniem się do fontanny. Domownicy są wstrząśnięci tym, co się stało. Wszyscy widzą w Ozanie bohatera. Tylko Yaman i Ziya nie mogą się do niego przekonać. Aby wyrazić wdzięczność za uratowanie Yusufa, İkbal zapraza Ozana na rodzinny obiad. Ozan informuje Seher, że za jej namową postanowił wyremontować dom, który niegdyś kupił z narzeczoną i prosi ją, żeby przyjechała wspomóc go radą. Kiraz odkrywa, że Gülten jest ofiarą przemocy domowej. Stara się przekonać kobietę, że powinna coś z tym zrobić. Widząc jak brutalny mąż atakuje Gülten, żądając pieniędzy, Kiraz staje w jej obronie, W domu Kiraz wypytuje Alego o metody walki z przemoca domową. Kiedy Gülten nie pojawia się w pracy, Kiraz idzie do niej do domu i znów jest świadkiem awantury. Zdesperowana, dzwoni na policję. W tym samym czasie do szwalni przychodzi Ali.