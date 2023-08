Dziedzictwo odc. 102. Zazdrość o Seher. Streszczenie odcinka [04.09.23]

Ozan wciąż jest zazdrosny o Seher. Postanawia upokorzyć i zniesławić Yamana. Tymczasem ciotka Sultan dziwnie się zachowuje. Co robi? Już teraz przeczytaj streszczenie 102. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 102. Streszczenie

Kiraz ma żal do Alego, że w nią nie wierzy. Ali jest urażony jej słowami, sugerującymi, że utrudnia jej nowy start. Kiraz rozpoczyna pracę w nowej firmie. Oprócz pakowania cukierków ma też zajmować się gotowaniem. Gdy przynosi cukierki do domu, w pakowaniu pomagają jej Sultan i Nadire. Łakoma Sultan zjada kilka cukierków, co bardzo ją pobudza. Ciotka nie może usiedzieć w miejscu, tańczy i śpiewa. Ali odkrywa, że w cukierkach są narkotyki. Seher domyśla się, że to Yaman naprawił jej łańcuszek. Daje mu do zrozumienia, że to dla niej ważny gest. Tymczasem Ozan rani się i okalecza, po czym dzwoni do Seher mówiąc, że został napadnięty przez Yamana. Na widok pokiereszowanej twarzy Ozana, dziewczyna wygarnia Yamanowi jego brutalność i nieświadoma intrygi jedzie do domu nauczyciela muzyki. W tym samym czasie Yaman przegląda nagrania z kamer i dowiaduje się, że to Ozan przeciął przewody przy fontannie.

Kiedy i gdzie oglądać 102. odcinek "Dziedzictwa"?

102. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 4 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 101. odcinka

Do Seher dzwoni pracownik opieki społecznej. Przerażona dziewczyna nie odbiera telefonu i czeka na powrót Yamana, by zapytać go, co robić. W końcu jednak oddzwania do urzędnika. Ku jej uldze okazuje się, że chodzi o prostą formalność. Kiraz obiecuje Alemu, że na przyszłość będzie ostrożna. Gdy dociera do pracy, dowiaduje się, że została zwolniona za narażenie firmy na straty finansowe. Ze wstydu zataja ten fakt przed Alim. Ten jednak przypadkiem dowiaduje się o całym zdarzeniu. Za radą Nadire, Kiraz postanawia zająć się chałupnictwem. Idzie na rozmowę z firmą zajmującą się pakowaniem cukierków i zostaje przyjęta do pracy. Nie wie jednak, że trafiła do siedziby gangu zajmującego się dystrybucją narkotyków. Tymczasem Ozan wciąż obserwuje Kiraz przez kamerę, którą podłożył w jej pokoju. Nie jest w stanie znieść bliskości Seher i Yamana.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Piknik Rowerowy Piaseczno