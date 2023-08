Dziedzictwo odc. 104. Wtyczka w policji. Streszczenie odcinka [06.09.23]

Kiraz postanawia dalej sprzedawać ciastka. Tymczasem Ozan staje się naprawdę niebezpieczny. Czy zrobi coś Seher lub Yamanowi? Przeczytaj streszczenie 104. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 104. Streszczenie

Ludziom Yamana udaje się dotrzeć do nagrania, w którym Ozan wyznaje, że w Seher odnalazł swoją ukochaną Gönül i o tym, że zamierza zabić siebie i ją, aby połączyli się na wieczność. Seher udaje się w końcu zbiec i zadzwonić do Yamana. Nie zdąży jednak przekazać mu, gdzie jest, bo znów wpada w ręce Ozana. Frat wpada na pomysł, że Kiraz mogłaby być wtyczką policji w gangu. Ali początkowo nie chce o tym słyszeć, ale Kiraz w końcu udaje się go przekonać. Policjanci przygotowują Kiraz do operacji. Ali boi się o jej bezpieczeństwo. Początkowo Selim jest przekonany, że Yaman przesadza, ale wieść o incydencie z Yusufem i przedłużająca się nieobecność Seher sprawiają, że i on nabiera podejrzeń i wyrusza na poszukiwania Ozana. Tymczasem nauczyciel muzyki obawia się, że Yaman może ich odnaleźć, dlatego zastawia na niego pułapkę i podszywając się pod Seher, zwabia Yamana do opuszczonego magazynu. Na oczach uwięzionej Seher ogłusza Yamana.

Kiedy i gdzie oglądać 104. odcinek "Dziedzictwa"?

104. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 6 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 103. odcinka

Seher jest przerażona, gdy uzmysławia sobie, że Ozan widzi w niej swoją Gönül. Zdaje sobie sprawę, że Yaman od początku miał rację i próbuje uciec, ale mężczyzna skuwa ją łańcuchem. Tymczasem Yaman wyrusza na poszukiwania Ozana, jest wściekły na niego, że próbował skrzywdzić Yusufa i pełen obaw, że zrobi coś Seher. Zuhal chce powiedzieć Yamanowi o zaburzeniach Ozana, jednak İkbal ją powstrzymuje. Yaman dociera do mieszkania Ozana, gdzie na laptopie widzi obraz z sypialni Seher. Tymczasem Ozan oświadcza uwięzionej Seher, że planuje zabić siebie i ją, żeby już na zawsze mogli być razem. Sultan w końcu dochodzi do siebie po narkotykowym odurzeniu. Z pomocą Alego Kiraz umawia się z Bahrim, że odniesie zapakowane słodycze. Mężczyźni są przekonani, że dziewczyna nie ma o niczym pojęcia. Yaman przyjeżdża do restauracji Selima w nadziei, że on wie, gdzie zniknął Ozan. Seher udaje narzeczoną Ozana, żeby uśpić jego czujność i uciec. Yaman ponownie przeszukuje mieszkanie Ozana i trafia na zdjęcie opuszczonego domu. Każe swoim ludziom go odnaleźć. Okazuje się, że gang, z którym zadała się Kiraz, jest od dawna poszukiwany przez policję.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

