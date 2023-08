Dziedzictwo odc. 105. Szpiegowskie zadanie. Streszczenie odcinka [07.09.23]

"Dziedzictwo" odcinek 105. Streszczenie

W pobliżu magazynu, w którym Ozan więzi Seher i Yamana pojawia się policja. Policjanci nakazują Ozanowi udać się z nimi na posterunek w związku z kolizją, w której brał udział kilka dni wcześniej. Seher i Yaman wykorzystują ten czas, żeby wydostać się z magazynu. Kiraz rozpoczyna swoje szpiegowskie zadanie, bardzo się stara, żeby pozyskać jak najwięcej informacji. Podsłuchujący wszystko Ali przestrzega ją, żeby nie zwracała na siebie zbytniej uwagi. Selim powiadamia Frata, że Seher została porwana. Po wielu trudach Yamanowi i Seher udaje im się oswobodzić z kajdanek, lecz gdy opuszczają budynek, ucieczkę uniemożliwia im Ozan. Mężczyzna strzela do Yamana i zabiera Seher z powrotem do opuszczonego domu. Zrozpaczona Seher jest przekonana, że Yaman nie żyje.

Kiedy i gdzie oglądać 105. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 104. odcinka

Ludziom Yamana udaje się dotrzeć do nagrania, w którym Ozan wyznaje, że w Seher odnalazł swoją ukochaną Gönül i o tym, że zamierza zabić siebie i ją, aby połączyli się na wieczność. Seher udaje się w końcu zbiec i zadzwonić do Yamana. Nie zdąży jednak przekazać mu, gdzie jest, bo znów wpada w ręce Ozana. Frat wpada na pomysł, że Kiraz mogłaby być wtyczką policji w gangu. Ali początkowo nie chce o tym słyszeć, ale Kiraz w końcu udaje się go przekonać. Policjanci przygotowują Kiraz do operacji. Ali boi się o jej bezpieczeństwo. Początkowo Selim jest przekonany, że Yaman przesadza, ale wieść o incydencie z Yusufem i przedłużająca się nieobecność Seher sprawiają, że i on nabiera podejrzeń i wyrusza na poszukiwania Ozana. Tymczasem nauczyciel muzyki obawia się, że Yaman może ich odnaleźć, dlatego zastawia na niego pułapkę i podszywając się pod Seher, zwabia Yamana do opuszczonego magazynu. Na oczach uwięzionej Seher ogłusza Yamana..