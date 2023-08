Dziedzictwo odc. 106. Wspólna śmierć. Streszczenie odcinka [08.09.23]

"Dziedzictwo" odcinek 106. Streszczenie

Wszyscy są zaangażowani w poszukiwania Seher. Yaman, mimo bolesnej rany postrzałowej również wyrusza na poszukiwania. Selim od lekarza Ozana dostaje adres domu, w którym Ozan więzi Seher. Tymczasem Ozan urządza dla siebie i Seher pożegnalną kolację i zapowiada ich wspólną śmierć. Seher jest przerażona, lecz bardziej niż o własne życie, boi się o przyszłość Yusufa. Selim i Yaman docierają na miejsce. Selimowi nie udaje się wynieść Seher z budynku. Dziewczynę ratuje Yaman. Kiraz pomagając policji i otrzymuje zadanie sfotografowania zeszytu Bahriego i Nusreta. Wszystko idzie zgodnie z planem, jednak gdy dziewczyna ma już opuszczać gabinet, zostaje przyłapana na gorącym uczynku. Kiedy przestępcy w popłochu wynoszą towar, Nusret zostaje z Kiraz sam na sam i grozi jej śmiercią. Gdy Ali ma wejść do gabinetu, Kiraz uderza gangstera ciężkim przedmiotem i ogłusza go.

Kiedy i gdzie oglądać 106. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 105. odcinka

W pobliżu magazynu, w którym Ozan więzi Seher i Yamana pojawia się policja. Policjanci nakazują Ozanowi udać się z nimi na posterunek w związku z kolizją, w której brał udział kilka dni wcześniej. Seher i Yaman wykorzystują ten czas, żeby wydostać się z magazynu. Kiraz rozpoczyna swoje szpiegowskie zadanie, bardzo się stara, żeby pozyskać, jak najwięcej informacji. Podsłuchujący wszystko Ali przestrzega ją, żeby nie zwracała na siebie zbytniej uwagi. Selim powiadamia Frata, że Seher została porwana. Po wielu trudach Yamanowi i Seher udaje im się oswobodzić z kajdanek, lecz gdy opuszczają budynek, ucieczkę uniemożliwia im Ozan. Mężczyzna strzela do Yamana i zabiera Seher z powrotem do opuszczonego domu. Zrozpaczona Seher jest przekonana, że Yaman nie żyje.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.