Dziedzictwo odc. 107. Krytyczny stan Seher. Streszczenie odcinka [11.09.23]

"Dziedzictwo" odcinek 107. Streszczenie

Pod dom Ozana przyjeżdża pogotowie i policja. Seher, Yaman i Ozan trafiają do szpitala. Stan Seher jest krytyczny. Selim nie może sobie wybaczyć, że to nie on uratował Seher. Yusuf ciężko znosi nieobecność cioci i stryjka. Ziya robi wszystko, by pomóc chłopcu przetrwać trudny czas. Po udanej akcji policyjnej, Kiraz zbiera gratulacje od całej ekipy. Tym razem również Ali otwarcie docenia jej odwagę i skuteczność. Begum, która jest świadkiem radosnej atmosfery na komendzie, traci nadzieje na odzyskanie Alego. Sultan obmyśla jednak kolejny plan. Namawia Begum, aby odgrywała przed Alim nieporadną dziewczynę potrzebującą pomocy. Kobiety w tym celu wykorzystują wiadomość z pogróżkami od ludzi aresztowanego biznesmena. Begum jest w posiadaniu dowodów, które mogą zadecydować o jego skazaniu. Tymczasem radość Kiraz przyćmiewa fakt, że po raz kolejny straciła pracę. Z pomocą dziewczynie nadchodzi Ali.

Kiedy i gdzie oglądać 107. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 106. odcinka

Wszyscy są zaangażowani w poszukiwania Seher. Yaman, mimo bolesnej rany postrzałowej również wyrusza na poszukiwania. Selim od lekarza Ozana dostaje adres domu, w którym Ozan więzi Seher. Tymczasem Ozan urządza dla siebie i Seher pożegnalną kolację i zapowiada ich wspólną śmierć. Seher jest przerażona, lecz bardziej niż o własne życie, boi się o przyszłość Yusufa. Selim i Yaman docierają na miejsce. Selimowi nie udaje się wynieść Seher z budynku. Dziewczynę ratuje Yaman. Kiraz pomagając policji otrzymuje zadanie sfotografowania zeszytu Bahriego i Nusreta. Wszystko idzie zgodnie z planem, jednak gdy dziewczyna ma już opuszczać gabinet, zostaje przyłapana na gorącym uczynku. Kiedy przestępcy w popłochu wynoszą towar, Nusret zostaje z Kiraz sam na sam i grozi jej śmiercią. Gdy Ali ma wejść do gabinetu, Kiraz uderza gangstera ciężkim przedmiotem i ogłusza go.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.