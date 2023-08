Dziedzictwo odc. 108. Starania o względy Alego. Streszczenie odcinka [12.09.23]

108. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 12 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05

Begum nie może pogodzić się z tym, że Ali interesuje się Kiraz. Z kolei Seher jest w błędzie. W czym się pomyli? Przeczytaj streszczenie 108. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 108. Streszczenie

Praca, którą Ali załatwił Kiraz polega na składaniu zabawek. Dziewczyna jest mu bardzo wdzięczna. Begum prosi Alego o pomoc w sprawie pogróżek. Sultan od razu zarządza, że w trosce o swoje bezpieczeństwo Begum zamieszka z nimi do czasu rozwiązania sprawy. Begum próbuje zaskarbić sobie uwagę i troskę Alego, ten jednak pozostaje obojętny na jej starania. Yaman bardzo niepokoi się o życie Seher. Gdy czuwa przy jej łóżku, dziewczyna odzyskuje przytomność. Yaman, choć z początku wypiera swoje uczucia do Seher, po rozmowie z Arifem postanawia przełamać wewnętrzny opór i zbliżyć się do niej. Tymczasem Seher jest przekonana, że to Selimowi zawdzięcza życie. Yaman tego nie prostuje.

Kiedy i gdzie oglądać 108. odcinek "Dziedzictwa"?

108. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 12 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 107. odcinka

Pod dom Ozana przyjeżdża pogotowie i policja. Seher, Yaman i Ozan trafiają do szpitala. Stan Seher jest krytyczny. Selim nie może sobie wybaczyć, że to nie on uratował Seher. Yusuf ciężko znosi nieobecność cioci i stryjka. Ziya robi wszystko, by pomóc chłopcu przetrwać trudny czas. Po udanej akcji policyjnej, Kiraz zbiera gratulacje od całej ekipy. Tym razem również Ali otwarcie docenia jej odwagę i skuteczność. Begum, która jest świadkiem radosnej atmosfery na komendzie, traci nadzieje na odzyskanie Alego. Sultan obmyśla jednak kolejny plan. Namawia Begum, aby odgrywała przed Alim nieporadną dziewczynę potrzebującą pomocy. Kobiety w tym celu wykorzystują wiadomość z pogróżkami od ludzi aresztowanego biznesmena. Begum jest w posiadaniu dowodów, które mogą zadecydować o jego skazaniu. Tymczasem radość Kiraz przyćmiewa fakt, że po raz kolejny straciła pracę. Z pomocą dziewczynie nadchodzi Ali.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

