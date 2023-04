Dziedzictwo odc. 11, 12, 13, 14. Ali jest wściekły. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 14.04.23

Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwo".

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 10. odcinka

Domownicy i pracownicy rezydencji w popłochu szukają Yusufa. Yaman obwinia Seher o zaginięcie chłopca. Osman próbuje powstrzymać Alego przed wejściem do łazienki, gdzie ukrywa się Kiraz. Nie udaje mu się to. Ku zaskoczeniu obojga, Kiraz w przebraniu wieśniaczki, chuście na głowie i okularach Osmana udaje, że jest nową pomocą domową. Przebranie jest na tyle skuteczne, że ani Ali, ani jego koledzy, mimo portretu pamięciowego włamywaczki nie rozpoznają Kiraz. Nedimowi udaje się ustalić, że Yusuf odjechał w samochodzie dostawczym. Yaman i Seher próbują skontaktować się z kierowcą. Gdy po wielu próbach udaje im się zajechać mu drogę, mężczyzna wyznaje, że chłopiec nie żyje.

"Dziedzictwo" odcinek 11. Streszczenie

Kierowca ciężarówki przyznaje się do porzucenia ciała chłopca przy leśnej drodze. Yaman i Seher natychmiast jadą na miejsce, lecz nie znajdują chłopca, Seher i Yaman rozpoczynają żarliwe poszukiwania. Po jakimś czasie znajdują wycieńczonego i wyziębionego Jusufa. Ali usiłuje sobie przypomnieć, skąd zna Kiraz. Na szczęście nie kojarzy jej z nocnym incydentem. Dziewczyna bezskutecznie obdzwania znajomych, chcąc znaleźć tymczasowe lokum. Nikt jednak nie jest w stanie zaoferować jej wolnego kąta. Ikbal jest przerażona powrotem Yusufa. Obawia się, że chłopiec wyzna, że to ona kazała mu schować się w ciężarówce. Tymczasem Yaman ponownie zamyka Seher w kotłowni.

Kiedy i gdzie oglądać 11. odcinek "Dziedzictwa"?

11. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 17 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 12. Streszczenie

Ikbal pomaga Seher wydostać się z kotłowni. Dziewczyna od razu idzie do pokoju Yusufa. Seher zauważa, że mimo opieki pielęgniarki chłopiec ma wysoką gorączkę i majaczy. Szybka interwencja Seher powoduje obniżenie temperatury i minimalizuje skutki drgawek gorączkowych. Yaman słyszy rozmowę telefoniczną pielęgniarki Yusufa, która ostro krytykuje napiętą atmosferę panująca w domu. Mężczyzna natychmiast zwalnia dziewczynę i informuje Seher, że teraz ona będzie się opiekowała Yusufem. Ikbal szykuje pokój na przyjazd swojej siostry - Zuhal. Ku jej zaskoczeniu Yaman informuje ją, że zamieszka w nim Seher.

Kiedy i gdzie oglądać 12. odcinek "Dziedzictwa"?

12. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 18 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 13. Streszczenie

Do rezydencji przyjeżdża młodsza siostra İkbal Zuhal. İkbal zamierza zeswatać ją z Yamanem. Wie, że najprostsza droga do serca mężczyzny prowadzi przez małego Yusufa, dlatego robi wszystko, żeby Zuhal zdobyła sympatię chłopca. Seher informuje siostrzeńca, że zamieszka w rezydencji. Yusuf bardzo się z tego powodu cieszy. Kiraz bezskutecznie poszukuje koleżanki, u której mogłaby znaleźć schronienie, jednocześnie cały czas mieszka u Osmana i mu pomaga. Begüm i Kiraz od początku nie przypadają sobie do gustu, a kiedy Kiraz odmawia szpiegowania dla Begüm, ta postanawia się jej pozbyć.

Kiedy i gdzie oglądać 13. odcinek "Dziedzictwa"?

13. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 19 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 14. Streszczenie

Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Begüm próbuje skompromitować Kiraz dorzucając do jej dania całą kostkę masła - stryj Osman musi unikać tłuszczu! - dziewczyna jednak szybko znajduje wyjście z sytuacji. Domyśla się też, czyja to była sprawka. Begüm usilnie stara się przekonać Alego do zmiany opiekunki. Wylewa nawet kawę na dokumenty Alego zrzucając winę na Kiraz. Chociaż Ali jest wściekły, Osman staje w jej obronie. Przez telefon Seher przyznaje się Selimowi, że mieszka w rezydencji rodziny Kyrymly. Ich rozmowie przysłuchuje się İkbal i każe swoim ludziom sprawdzić mężczyznę. Yaman obiecuje chłopcu, że zabierze go na firmową uroczystość i pokaże mu prawdziwy okręt. İkbal ma plan, który ma sprawić, że będzie towarzyszyła im Zuhal.

Kiedy i gdzie oglądać 14. odcinek "Dziedzictwa"?

14. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 20 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

