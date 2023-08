Dziedzictwo odc. 110. Podejrzanie miłe gesty. Streszczenie odcinka [14.09.23]

Po ostatnich wydarzeniach Seher wciąż nie może do siebie dojść. Yaman stara się jej pomóc. Kobieta staje się jednak podejrzliwa. Dlaczego? Czemu Ali znowu będzie wychwalał Kiraz? Przeczytaj poniższe streszczenie 110. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 110. Streszczenie

Seher nie może dojść do siebie po wydarzeniach z Ozanem. Musi zgłosić się do opieki społecznej, ale boi się wyjść z domu. Yaman postanawia jej towarzyszyć. Każe Zuhal odwołać spotkanie, które z trudem udało jej się zorganizować. Zuhal coraz trudniej jest się opanować. Yaman zabiera Seher do kawiarni, ale mur, który wokół siebie wzniósł uniemożliwia mu nawet swobodną rozmowę. Ciotka Sultan podstępnie wyciąga Kiraz z domu, a Begüm w tym czasie próbuje zbliżyć się do Alego. Podczas spaceru z ciotką, Kiraz zauważa jednego z mężczyzn, którzy grozili Begüm i informuje o tym komisarza. Z pomocą Kiraz Alemu udaje się zatrzymać mężczyznę. Ku niezadowoleniu Begüm, Ali wychwala odwagę dziewczyny. Seher zauważa troskę i miłe gesty Yamana i postanawia zapytać go, co za tym stoi.

Kiedy i gdzie oglądać 110. odcinek "Dziedzictwa"?

110. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 14 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 109. odcinka

Seher wraca do domu. Yaman wyposaża jej pokój w aparaturę niezbędną do szybkiego powrotu do zdrowia. Coraz trudniej mu poradzić sobie z uczuciami do Seher. Otacza dziewczynę troskliwą opieką, co zwraca uwagę wszystkich domowników. Seher odwiedza Selim i wyznaje, że to nie on, lecz Yaman uratował jej życie. Seher nie rozumie, dlaczego Yaman to przed nią zataił. Zuhal odchodzi od zmysłów, patrząc jak Yaman i Seher coraz bardziej się do siebie zbliżają. Begüm wciąż próbuje zwrócić na siebie uwagę Alego, jednocześnie nie może znieść widoku Alego i Kiraz razem.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

