Dziedzictwo odc. 112. Porwanie i zakładniczki. Streszczenie odcinka [18.09.23]

"Dziedzictwo" odcinek 112. Streszczenie

Zuhal zamyka Seher w magazynie. Nie wie, że jest tam również Yaman. Seher i Yaman wspominają dzieciństwo. Seher poszukując dokumentów dla opieki społecznej wśród starych pudeł odnajduje drewniany samochodzik. Okazuje się, że to pierwsza i jedyna zabawka, jaką zrobili sobie Yaman i Ziya w dzieciństwie. Przedmiot ten ma dla Yamana wielką wartość sentymentalną. Tymczasem Seher dostaje ataku duszności. Yaman ją uspokaja i dziewczyna ponownie zaczyna normalnie oddychać. Gdy udaje im się wyjść z zamknięcia, Zuhal nie może uwierzyć, że jej plan znowu nie wypalił i dzięki niej Yaman i Seher spędzili czas sam na sam w magazynie. Ludzie Halduna śledzą Kiraz i wtargnąwszy do domu Alego, biorą trzy kobiety za zakładniczki. Napastnicy grożą im śmiercią, jeśli Begum nie odda dowodów obciążających ich szefa. Dokumenty ma jednak wspólnik Begum - Serhat. Ziya uświadamia bratu ile zawdzięcza Seher. Miotany emocjami Yaman przełamuje się i zaprasza Seher na wspólny rejs. Tymczasem Ozanowi udaje się zbiec ze szpitala.

Kiedy i gdzie oglądać 112. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 111. odcinka

Ali wybiera się do Izmiru na policyjną akcję. Begüm zamierza wrócić do domu, jednak ku jej niezadowoleniu Ali oświadcza, że dla swojego bezpieczeństwa powinna zostać z Kiraz i Sultan. Yaman nie ma odwagi wyznać Seher swoich uczuć. Wszyscy zauważają zmiany, jakie w nim zaszły. Yaman planuje zabrać Seher w rejs jachtem. Na wieść o tym Zuhal dostaje szału. Podstępem zwabia Seher do magazynu i zamyka ją tam. Nie ma pojęcia, że razem z Seher uwięziła w środku Yamana.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.