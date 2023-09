Dziedzictwo odc. 114. Wymierzanie sprawiedliwości. Streszczenie odcinka [20.09.23]

Yaman postanawia oschle traktować Seher i Yusufa. Z jakiego powodu? Ali ma z kolei gości. Jednym z nich jest przyjaciółka Kiraz. Co wzbudzi podejrzenia dziewczyny? Przeczytaj streszczenie 114. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 114. Streszczenie

Sultan bardzo przeżywa ostatnie dramatyczne wydarzenia i postanawia wyjechać na kilka dni do przyjaciółki, żeby o wszystkim zapomnieć. Ku zaskoczeniu Nedima, Yaman zmienia postawę i jak dawniej, postanawia osobiście wymierzać sprawiedliwość. Seher bardzo się o niego martwi, a on, kierując się troską o dziewczynę, traktuje ją oschle i ordynarnie. W podobny sposób zachowuje się wobec Yusufa, co bardzo martwi chłopca. W domu Alego zjawiają się Aye i Hasan. Aye jest bardzo bliską przyjaciółką Kiraz, a Hasan to jej chłopak, do którego uciekła, by uniknąć zaaranżowanego ślubu z obcym mężczyzną. Ali i Kiraz oferują młodym pomoc. Hasan jednak wzbudza w Kiraz podejrzenia. Ali zabrania Kiraz mieszać się w sprawy przyjaciółki. Selim prosi Ikbal o pomoc w odzyskaniu Seher.

Kiedy i gdzie oglądać 114. odcinek "Dziedzictwa"?

114. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 20 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 113. odcinka

Ali prosi Ibrahima, żeby zawiózł Begum do sądu. Ta jednak wyszła z jednym z napastników na spotkanie ze wspólnikiem, by odebrać materiał dowodowy. Z powodu opóźnionego lotu Serhat nie stawia się o umówionej porze, a Begum udaje się uciec. Gdy Ibrahim rozmawia z Alim, Kiraz przekazuje komisarzowi zaszyfrowaną wiadomość. Ali od razu orientuje się, że coś jej nie tak. Niestety, Ibrahim zostaje zakuty w kajdanki przez jednego z przestępców. Alemu w ostatniej chwili udaje się wybawić najbliższych z opresji. Yaman i Seher w drodze na przystań zatrzymują się na niewielkie zakupy. Gdy Yaman idzie do sklepu, Ozan porywa Seher i próbuje zaciągnąć ją do samochodu. Yaman dobiega do mężczyzny i wpadłszy w szał bije go do nieprzytomności. Seher jest przerażona brutalnością Yamana, a on sam zrezygnowany, postanawia wrócić do swojego dawnego, mrocznego życia.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

