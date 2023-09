Dziedzictwo odc. 120. Selim bije Yamana. Streszczenie odcinka [28.09.23]

"Dziedzictwo" odcinek 120. Streszczenie

Selim, kierowany wściekłością wobec Yamana i troską o Seher, jedzie do rezydencji. Na miejscu rzuca się na niego i wielokrotnie uderza go w twarz. Ku zaskoczeniu wszystkich, Yaman pozostaje obojętny. Seher nie może uwierzyć, że Selim tak brutalnie potraktował Yamana. Odbywa z nim poważną rozmowę, podczas której Selim sugeruje Seher, że zakochała się w Yamanie. Dziewczyna stanowczo zaprzecza. Właściciel sklepu z zabawkami informuje Alego, że musi zamknąć niedochodowy biznes, co oznacza, że Kiraz po raz kolejny straci pracę. Ali postanawia na razie ukryć to przed nią.

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.