Dziedzictwo odc. 121. Szczęśliwa trójka. Streszczenie odcinka [29.09.23]

Selim jest zaskoczony tym, że Seher nie chce się z nim widywać. Tymczasem Ferit proponuje mu układ. Czego ma on dotyczyć? Czy Kiraz znajdzie nową pracę? Przeczytaj streszczenie 121. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 121. Streszczenie

Seher nie może się otrząsnąć po słowach Selima. Bardzo krępuje ją towarzystwo Yamana, ten zaś czerpie wyraźną przyjemność z jej słodkiego zawstydzenia. Selim prosi Seher o spotkanie, ona sugeruje jednak, że przez jakiś czas nie powinni się widywać. Selim w rozmowie z Fratem wspomina, że poszukuje kogoś, kto zastąpi Seher w restauracji. Na wieść o tym Ali od razu proponuje Kiraz. Seher jest pod wrażeniem zachowania Yamana. Tymczasem Zuhal nie może znieść, że tych dwoje coraz bardziej się do siebie zbliża. İkbal próbuje sprowokować Selima i każe mu jechać do Arifa, gdzie Yaman zabrał Seher i Yusufa. Załamany widokiem szczęśliwej trójki Selim wraca do restauracji, gdzie niespodziewanie pojawia się Ferit Camgöz, proponując mu układ przeciwko Yamanowi. Selim odprawia go z kwitkiem, ale mężczyzna zostawia swoją wizytówkę. Yaman przygotowuje rocznicę ślubu Ziyi i İkbal, radzi się Seher, ona jednak zupełnie inaczej interpretuje jego pytania.

Kiedy i gdzie oglądać 121. odcinek "Dziedzictwa"?

121. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 29 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 120. odcinka

Selim, kierowany wściekłością wobec Yamana i troską o Seher, jedzie do rezydencji. Na miejscu zastaje Selima, który rzuca się na niego i wielokrotnie uderza go w twarz. Ku zaskoczeniu wszystkich, Yaman pozostaje obojętny. Seher nie może uwierzyć, że Selim tak brutalnie potraktował Yamana. Odbywa z nim poważną rozmowę, podczas której Selim sugeruje Seher, że zakochała się w Yamanie. Dziewczyna stanowczo zaprzecza. Właściciel sklepu z zabawkami informuje Alego, że musi zamknąć niedochodowy biznes, co oznacza, że Kiraz po raz kolejny straci pracę. Ali postanawia na razie ukryć to przed nią.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

