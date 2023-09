Dziedzictwo odc. 122. Niespodziewana zmiana zdania. Streszczenie odcinka [02.10.23]

Zbliża się rocznica İkbal i Ziyi. Zuhal robi sobie w związku z nią wiele nadziei. Tymczasem Kiraz nie radzi sobie w restauracji.. Co jest powodem jej niepowodzenia? Przeczytaj streszczenie 122. odcinka "Dziedzictwa"

"Dziedzictwo" odcinek 122. Streszczenie

Trwają przygotowania do rocznicy İkbal i Ziyi. Zuhal ma nadzieję, że będzie to dla niej okazja, by zbliżyć się do Yamana. Wyjaśnia się nieporozumienie między Yamanem a Seher. Yaman radzi się jej w sprawie organizacji. Zakłada, że Seher także weźmie udział, w uroczystości. Ku jego zaskoczeniu Seher postanawia zostać z Yusufem w domu, ze względu na chorobę morską chłopca. W ostatniej chwili Yaman oświadcza, że źle się czuje i także zostaje. Seher jest przerażona perspektywą spędzenia dwóch dni tylko z Yusufem i Yamanem. Wściekła İkbal donosi o wszystkim Selimowi. Selim, chcąc zemścić się na rywalu, informuje Camgöza o policyjnej operacji policji, której celem jest Yaman. Kiraz denerwuje się, że nie podoła pracy w restauracji. Niechęć Bara i gorzkie słowa Sultan wcale jej nie pomagają. Nerwy i niepewność przynoszą fatalne skutki i potrawy Kiraz nie nadają się do jedzenia. Korespondencyjna znajoma Ibrahima nalega na spotkanie, Kirpi bezskutecznie próbuje ją zniechęcić.

Kiedy i gdzie oglądać 122. odcinek "Dziedzictwa"?

122. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 2 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 121. odcinka

Seher nie może się otrząsnąć po słowach Selima. Bardzo krępuje ją towarzystwo Yamana, ten zaś czerpie wyraźną przyjemność z jej słodkiego zawstydzenia. Selim prosi Seher o spotkanie, ona sugeruje jednak, że przez jakiś czas nie powinni się widywać. Selim w rozmowie z Fratem wspomina, że poszukuje kogoś, kto zastąpi Seher w restauracji. Na wieść o tym Ali od razu proponuje Kiraz. Seher jest pod wrażeniem zachowania Yamana. Tymczasem Zuhal nie może znieść, że tych dwoje coraz bardziej się do siebie zbliża. İkbal próbuje sprowokować Selima i każe mu jechać do Arifa, gdzie Yaman zabrał Seher i Yusufa. Załamany widokiem szczęśliwej trójki Selim wraca do restauracji, gdzie niespodziewanie pojawia się Ferit Camgöz, proponując mu układ przeciwko Yamanowi. Selim odprawia go z kwitkiem, ale mężczyzna zostawia swoją wizytówkę. Yaman przygotowuje rocznicę ślubu Ziyi i İkbal, radzi się Seher, ona jednak zupełnie inaczej interpretuje jego pytania.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Zobacz prace artystów sztuki współczesnej z całej Polski