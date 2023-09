Dziedzictwo odc. 125. Yaman zostaje w więzieniu. Streszczenie odcinka [05.10.23]

"Dziedzictwo" odcinek 125. Streszczenie

Yaman odmawia wszelkich odwiedzin w areszcie. Mimo wyraźnego zakazu Seher składa mu wizytę. Przynosi świeżo zaparzoną kawę i ciasteczka. Yaman jest pod wrażeniem jej dobroci. Ibrahim pomaga Kiraz w restauracji. Choć dziewczyna ma talent kulinarny, jej dania są niejadalne. Klienci opuszczają lokal, a Kiraz się załamuje. Nie chcąc narazić Selima na straty, postanawia odejść. Mężczyzna, który miał świadczyć na korzyść Yamana, składa fałszywe, obciążające go zeznania. Sąd postanawia zatrzymać oskarżonego o przemyt ludzi Yamana w areszcie do czasu rozprawy. Ali i Firat wiedzą, że świadek kłamał. Na wieść o postanowieniu sądu, Ikbal zaczyna martwić się, że straci cały majątek. Zakochana w Yamanie Zuhal bardzo agresywnie reaguje na słowa siostry.

Wobec obciążających zeznań uchodźców, Ali nie ma wątpliwości co do winy Yamana. Pomiędzy Seher a Yamanem dochodzi do szczerej rozmowy. Seher wyznaje, że ufa Yamanowi i już się go nie boi. Intymną rozmowę przerywa pojawienie się policji. Mimo protestów Seher, Ali aresztuje Yamana. Seher mówi, że to ludzie Camgöza próbują ściągnąć podejrzenia na Yamana. Frat jest skłonny uwierzyć Seher. Seher udaje się uzyskać zgodę na widzenie z Yamanem. Dla niego najważniejsze jest, że Seher wierzy w jego niewinność. Kiraz traci wiarę w to, że znów będzie gotowała. Ali próbuje ją pocieszyć powtarzając mądre słowa, które sam usłyszał od Arifa. Cenger próbuje podtrzymać Seher na duchu, wyjawia jej również swoją tajemnicę. Selim źle się czuje z powodu swojego postępku i nie chce mieć nic wspólnego z Camgözem i jego ludźmi.