Dziedzictwo odc. 127. Yaman trafia do szpitala. Streszczenie odcinka [09.10.23]

Kiraz jest w pełni przekonana, że Ali korespondował z Melisą. Tymczasem Yaman trafia do szpitala. Mężczyzna jest w ciężkim stanie. A czy Sedat zmieni zesnania? Przeczytaj streszczenie 127. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 127. Streszczenie

Yaman w ciężkim stanie trafia do szpitala. Cała rodzina czeka na szpitalnym korytarzu. İkbal i Zuhal robią wszystko, żeby pozbyć się stamtąd Seher. Wychodzi na jaw matrymonialne oszustwo Ibrahima i Kirpiego, Ali jest na nich wściekły i postanawia wymierzyć im karę. Tymczasem Melisa jest wyraźnie zauroczona Alim i zamierza poznać go bliżej. Kiraz jest przekonana, że Ali rzeczywiście od dłuższego czasu korespondował z dziewczyną. Stróż Sedat zmienia swoje zeznania. Oczyszczenie Yamana z zarzutów to tylko kwestia czasu. İkbal dowiaduje się, że to Seher skłoniła Sedata do wyznania prawdy i postanawia zrobić wszystko, żeby zataić ten fakt przed Yamanem.

Kiedy i gdzie oglądać 127. odcinek "Dziedzictwa"?

127. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 9 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 126. odcinka

Nedim bezskutecznie próbuje skłonić Sedata do mówienia. Seher prosi Nedima, żeby zawiózł ją do Sedata. Jej wzruszające słowa sprawiają, że żona Sedata wyznaje Nedimowi i Seher prawdę. Okazuje się, że bracia Camgoz porwali ich syna i grożą, że go zabiją, jeśli Sedat zezna prawdę. Ludziom Nedima udaje się jednak uratować chłopca. Zuhal odchodzi od zmysłów. Jest zła na siebie, że nic nie zrobiła dla Yamana, podczas gdy Seher kierując się uczuciami, jest gotowa zrobić wszystko dla szczęścia Yusufa i Yamana. Ekipa Alego postanawia poprawić Kiraz samopoczucie i przychodzi do restauracji na obiad. Wszyscy są zachwyceni potrawami. Ku ich zaskoczeniu w restauracji pojawia się Melisa. Tymczasem Yaman zostaje zaatakowany przez współtowarzyszy z celi.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Rzeszów. Spacer szlakiem sklepów i warsztatów z okresu okupacji