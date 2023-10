Dziedzictwo odc. 129. Udziały w firmie dla Seher. Streszczenie odcinka [11.10.23]

Yaman powoli zaczyna zdawać sobie sprawę z faktu, że czuje coś do Seher. Dowiaduje się także prawy o swoim wyjściu na wolność. Kiraz z kolei dziwnie się zachowuje. Dlaczego? Przeczytaj streszczenie 129. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 129. Streszczenie

Melisa otwarcie flirtuje z Alim i chociaż on jest obojętny, a wręcz poirytowany sytuacją, Kiraz widzi to zupełnie inaczej. Jest zazdrosna i wściekła na Alego, że zataił przed nią tę znajomość. Ali nie ma pojęcia, co jest przyczyną dziwnego zachowania Kiraz. Seher pożycza Yamanowi swoją ulubioną książkę. Zakreślone w niej fragmenty poruszają Yamana, który zaczyna zdawać sobie sprawę z uczuć, jakimi darzy Seher. Rezydencję odwiedza stróż Sedat i jego żona, podczas rozmowy z nimi Yaman dowiaduje się, że to Seher skłoniła ich do wyznania prawdy i to jej zawdzięcza wolność. Selim dzwoni do Seher i przeprasza ją za swoje zachowanie wobec Yamana. Seher wciąż nie chce się z nim widzieć. Tymczasem Yaman podarowuje Seher wyrzeźbiony w drewnie symbol nieskończoności, który ma dla niego szczególne znaczenie. Ali wyjaśnia Kiraz, że nic go nie łączy z Melisą i ich relacje wracają do normy. Z podsłuchanej rozmowy Zuhal dowiaduje się, że Yaman zamierza przekazać Seher część udziałów w firmie. Natychmiast informuje o tym İkbal.

Kiedy i gdzie oglądać 129. odcinek "Dziedzictwa"?

129. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 11 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 128. odcinka

İkbal i Zuhal robią wszystko, żeby nie dopuścić Seher do Yamana, Seher jednak udaje się za pośrednictwem pielęgniarki przekazać Yamanowi liścik ze słowami otuchy. Selim dowiaduje się od Frata, co spotkało Yamana. Selima dręczą coraz większe wyrzuty sumienia. Ali odwiedza Yamana w szpitalu i przyznaje się do swojego błędu. Choć tego nie okazuje, Yaman jest pod wrażeniem jego honorowej postawy. Okazuje się, że Melisa jest córką przyjaciela dowódcy Alego. Dowódca nakazuje Alemu pomóc jej przy serii artykułów o policji i policjantach. Dziewczyna nie zamierza odstępować Alego na krok. Yaman aranżuje romantyczne spotkanie na szpitalnym tarasie, podczas którego odwdzięcza się Seher za kawę. Kiraz jest coraz bardziej przekonana, że Melisa i Ali są parą. Yaman zostaje oczyszczony z zarzutów, wypisuje się na własne żądanie i wraca do domu. Troska Seher bardzo mu schlebia, jednocześnie doprowadzając Zuhal do szaleństwa.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

