Dziedzictwo odc. 131. Dzieciństwo Seher. Streszczenie odcinka [13.10.23]

Seher czuje się urażona gestem Yamana. Uważa, że zgoda na przyjęcie akcji negatywnie wpłynie na jej wizerunek w rezydencji. Yaman stara się wytłumaczyć Seher, że w ten sposób okazuje wdzięczność za jej poświęcenie i chce jedynie zapewnić jej i Yusufowi bezpieczną przyszłość. Kiraz nie kryje swojej niechęci do Melisy. Otwarcie i ku zaskoczeniu Alego wyprasza Melisę i nie pozwala jej zostać na noc w domu Alego. Nadire zaprasza Seher, żeby przejrzała swoje rzeczy uratowane po zalaniu piwnicy. Yaman proponuje dziewczynie, że jadąc na wizytę kontrolną do lekarza podwiezie ją do domu Nadire. Równocześnie odrzuca towarzystwo Zuhal, która chciała jechać z Yamanem do lekarza. Gdy okazuje się, że Nadire musi wyjść, Seher i Yaman zostają sami. Dzięki rzeczom uratowanym z piwnicy, Yaman poznaje fakty z dzieciństwa Seher.

Ali nie kryje niezadowolenia, kiedy Melisa pojawia się w jego domu. Dziewczyna upiera się jednak, że musi skończyć artykuł i nie daje się odprawić. Sultan chętnie opowiada Melisie wszystkie szczegóły z życia Alego. Targany wyrzutami sumienia Selim prosi Yamana o spotkanie i wyznaje mu, że to on pomógł Camgözowi. Melisa zwierza się Kiraz ze swego zauroczenia Alim, w dziewczynie znów odzywa się zazdrość. İkbal jest świadoma, że sprawy pomiędzy Yamanem i Seher posunęły się za daleko. Postanawia ich ze sobą skłócić. Najpierw nasyła na Seher Zuhal. Ta oskarża ją, że wcale nie chodzi jej o Yusufa, ale o majątek Yamana. Następnie İkbal robi wszystko, żeby Seher zobaczyła dokumenty dotyczące przekazania udziałów, zanim Yaman je podpisze. Na widok dokumentów Seher jest w szoku.

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.