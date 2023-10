Dziedzictwo odc. 133. Obdarowanie uczuciami. Streszczenie odcinka [17.10.23]

"Dziedzictwo" odcinek 133. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 133. odcinek "Dziedzictwa"?

133. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 17 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 132. odcinka

Kiraz robi się coraz bardziej zazdrosna. Tymczasem okazuje się, że Melisa cierpi na kleptomanię. Przyłapana na gorącym uczynku, opowiada Alemu o swoim dzieciństwie pozbawionym czułości i troski ze strony rodziców. Kiraz z daleka widzi Alego i Melisę. Nie wiedząc, że Ali tylko pociesza dziewczynę, źle interpretuje ich bliskość i postanawia pogodzić się z faktem, że zostali parą. Po rozmowie z Yamanem Seher zgadza się przyjąć akcje pod warunkiem, że zostaną przepisane na Yusufa, a ona będzie reprezentować siostrzeńca do osiągnięcia przez niego pełnoletności. Yaman zgadza się na takie rozwiązanie. Ikbal nie może się z tym pogodzić. Czuje się wykorzystana i okradziona. Kiraz wyjawia Alemu, że widziała go w parku z Melis. Związany obietnicą komisarz, nie może powiedzieć Kiraz prawdy o zaburzeniu Melis. Dziewczyna zamierza go unikać. Yaman postanawia nie jechać do biura i zwołuje spotkanie z agencją reklamową w rezydencji. Traf chce, że tego dnia Cengera i Neslihan nie ma w posiadłości. Sytuację wykorzystuje Zuhal i każe Seher obsługiwać kontrahentów, czym wzbudza gniew Yamana.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.