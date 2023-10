Dziedzictwo odc. 135. Czy opieka społeczna zabierze Seher Yusufa? Streszczenie odcinka [19.10.23]

"Dziedzictwo" odcinek 135. Streszczenie

Osaczony przez matkę İbrahim szuka pomocy u Kiraz i Alego i razem z nimi udaje się do ich domu. Hayriye rusza jego śladem. Zuhal ponownie atakuje Seher, gdy w rezydencji pojawia się opieka społeczna. Seher jest załamana perspektywą utraty Yusufa. Yaman robi wszystko, by podtrzymać ją na duchu. Jednocześnie Nedim próbuje dowiedzieć się, kto na nich doniósł. Cała sytuacja jeszcze bardziej zbliża do siebie Seher i Yamana, co doprowadza Zuhal do kolejnego ataku wściekłości. Wszyscy w napięciu czekają na decyzję urzędniczek.