Dziedzictwo odc. 138. Zuhal leży w łóżku Yamana. Czy w końcu udało jej się zdobyć jego serce? Streszczenie odcinka [24.10.23]

Kiraz jest zasmucona po wizycie Begum. Yaman natomiast jest zadowolony z obecnej sytuacji. Czy mimo to ulegnie Zuhal? Kto zobaczy ją w jego łóżku? Już teraz przeczytaj streszczenie 138. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 138. Streszczenie

Załamana Kiraz nie wie, co robić po wizycie Begum i słowach Hayriye. Ostatecznie postanawia zrobić wszystko, żeby ich relacja wróciła do dawnej postaci, gdy stale sprzeczali się i wzajemnie sobie dokuczali. Ikbal przyłapuje Zuhal, gdy ta leży w łóżku Yamana wtulona w jego marynarkę. Szybko wyprowadza stamtąd siostrę. Neslihan znajduje jednak kolczyk Zuhal w zmiętej pościeli. Jest pewna, że Zuhal zakochała się w Yamanie. Yaman jest wzruszony, gdy Seher kupuje mu kapcie i szczoteczkę do zębów. Podoba mu się ich nowe, wspólne, rodzinne życie. Yusuf również nieustannie okazuje zadowolenie z nowej sytuacji. Ikbal postanawia jednak zakończyć tę sielankę. Podmienia leki Ziyi i sugeruje mężowi, że Yusuf już nigdy nie wróci do rezydencji. Tym samym sprawia, że Ziya doświadcza załamania nerwowego.

Kiedy i gdzie oglądać 138. odcinek "Dziedzictwa"?

138. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 24 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 137. odcinka

Yaman próbuje oswoić się z nową rolą. Choć jest nieco zdezorientowany, czerpie przyjemność z angażowania się w prace domowe. Yaman równocześnie imponuje Seher swoją zaradnością i umiejętnościami. Yusuf jest bardzo zadowolony z nowej sytuacji. Otwarcie wyznaje, że chciałby, aby Yaman i Seher byli jego rodzicami, co wprawia Seher w zakłopotanie. Zuhal nie jest w stanie znieść myśli, że Yaman spędza tyle czasu z Seher. Jedzie do ich domu pod pretekstem załatwienia służbowej sprawy. Gdy Yaman i Yusuf wychodzą do sklepu, Zuhal otwarcie atakuje Seher i oskarża ją o interesowność i nieczyste intencje. Zszokowana Seher zachowuje zimną krew i wyprasza Zuhal. Ibrahim zraża do siebie kolejne kandydatki na żonę. Kiraz nie wie, jak interpretować swoje uczucia i zachowanie. Ku jej zaskoczeniu w nocy odwiedza ją Begum. Była narzeczona komisarza każe tłumaczyć się Kiraz z tego, co jest między nią a Alim.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.