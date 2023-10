Dziedzictwo odc. 141. Seher odrzuca Yamana. Jest zasmucona jego zachowaniem. Streszczenie odcinka [27.10.23]

Seher jest zasmucona tłumaczeniami Yamana na temat oświadczyn. Co od niego usłyszy? Tymczasem Kiraz po raz kolejny kłóci się z Alim. O co tym razem pójdzie? Już teraz przeczytaj streszczenie 141. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 141. Streszczenie

Seher jest zdumiona oświadczynami Yamana. On zaś, żeby nie ujawnić swoich prawdziwych uczuć, wyjaśnia jej, że będzie to najlepsze wyjście dla Yusufa. Seher czuje się rozczarowana pragmatycznym podłożem oświadczyn, ale nie daje niczego po sobie poznać. Spłoszona ucieka, a gdy Yaman nalega na odpowiedź, odmawia, co głęboko go rani. Hayriye wyraźnie nie jest zachwycona wybranką syna, Czarna zaś jest wściekła, że İbrahim wykorzystał ją w taki sposób. Nie chce nawet słyszeć o tym, żeby udawać przed Hayriye jego ukochaną. Seher próbuje wytłumaczyć się przed Yamanem, czym jeszcze pogarsza sytuację. Yaman kontynuuje przygotowania do wyjazdu za granicę. Ali każe Kiraz obiecać, że nie zaangażuje się w sprawy İbrahima. Między nimi znów dochodzi do sprzeczki, którą przerywa pojawienie się Begüm. Ku zaskoczeniu Kiraz, Begüm przeprasza ją za swoje wcześniejsze zachowanie. Seher w zawoalowany sposób prosi Cengera o radę.

Kiedy i gdzie oglądać 141. odcinek "Dziedzictwa"?

141. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 27 października. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 140. odcinka

Ali i İbrahim przyjeżdżają do restauracji. Upewniając się, że Kiraz go słyszy, Ali oświadcza, że nigdy nie zamierza się wiązać, gdyż jest poślubiony pracy. Kiraz oddycha z ulgą, chociaż w głębi serca jest jej trochę żal. Yaman i Seher planują wspólny wyjazd za granicę. Seher jest przerażona wizją życia w innym kraju, ale z Yamanem jest gotowa to zrobić. Yaman jest pod wrażeniem jej postawy. Bliskość Yamana uszczęśliwia i zawstydza Seher, co zauważa İkbal, która bezskutecznie próbuje dowiedzieć się, co planuje tych dwoje. Na wieść o wspólnych planach Yamana i Seher, Zuhal znów dostaje szału. İbrahim po raz kolejny próbuje przekonać matkę, żeby zrezygnowała z pomysłu znalezienia mu żony. Kiedy nic nie skutkuje, İbrahim oświadcza, że on i Czarna są razem i bardzo się kochają. Wszyscy są zdumieni jego słowami. Yaman wybiera za granicą dom, w którym mają zamieszkać z Seher i Yusufem. İkbal podsłuchuje ich rozmowę. Gdy przedstawia Zuhal sytuację, ta wpada w szał. Po raz kolejny napada na Seher. Tym razem jej krzyki dochodzą do Yamana, który staje w obronie ukochanej i wyrzuca Zuhal z pokoju. Yaman pociesza roztrzęsioną Seher, nie jest w stanie dłużej opierać się uczuciom i oświadcza się jej.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

