Dziedzictwo odc. 144. Zuhal dusi Seher. O mało nie dojdzie do tragedii. Streszczenie odcinka [02.11.23]

"Dziedzictwo" odcinek 144. Streszczenie

Podczas kolacji, mimo pochwał pozostałych gości, Hayriye krytykuje wszystkie potrawy przygotowane przez Czarną. Bezpardonowo oświadcza Ibrahimowi, że nie chce, by ona została jej synową. Czarna postanawia zakończyć tę farsę. Yusuf nie posiada się z radości, że Yaman i Seher zostaną jego rodzicami. Otwarcie przyznaje, że bardzo doskwierał mu brak mamy i taty. Zuhal traci panowanie nad sobą i atakuje Seher. Gdyby nie interwencja Ikbal, Zuhal niemalże udusiłaby rywalkę. Ikbal robi wszystko, by Yaman nie dowiedział się o agresji jej siostry. Opowiada Seher o ich trudnym dzieciństwie i wzbudza w dziewczynie litość. Seher zapewnia ją, że Yaman o niczym się nie dowie. Równocześnie Ikbal zapewnia Zuhal, że nigdy nie dopuści do ślubu Yamana i Seher. Seher bardzo stresuje się zaręczynami i ślubem. Próbuje się wyciszyć pijąc zioła, które kiedyś zaleciła jej Adalet. Yaman okazuje jej wiele czułości i troski. Dziewczyna nie ma jednak pewności, czy to szczere uczucia, czy tylko poza przed domownikami. Yaman wyjawia Cengerowi prawdziwy powód zaręczyn z Seher.

Kiedy i gdzie oglądać 144. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 143. odcinka

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.