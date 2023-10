Dziedzictwo odc. 146. Yaman i Seher zakładają wspólne konto społecznościowe. Streszczenie odcinka [06.11.23]

Seher i Yaman coraz lepiej czują się w swoim towarzystwie. Tymczasem Zuhal wręcz pała nienawiścią i chce się pozbyć konkurentki. A co u Czarnej i Ibrahima? Przeczytaj streszczenie 146. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 146. Streszczenie

Wieści o ślubie Yamana i Seher rozchodzą się lotem błyskawicy. Frat i Ali nie kryją zaskoczenia. Fortel İbrahima pogarsza sytuację między Hayriye i Czarną. Chcąc uwiarygodnić swój związek Yaman i Seher otwierają wspólne konto w mediach społecznościowych. Wspólne pozowanie do zdjęć, chociaż są przy tym bardzo spięci, sprawia im wielką przyjemność. Trwają przygotowania do wizyty u Nadire. Yaman we wszystkim radzi się Seher. Czarna czuje się bardzo dotknięta zachowaniem Hayriye. Opowiada też Kiraz, jak trudne dzieciństwo sprawiło, że zawsze musiała być twarda. İkbal nakłania Zuhal, żeby przeprosiła Seher za swoje zachowanie. Nienawiść aż w niej buzuje. Postanawia pozbyć się Seher za wszelką cenę.

Kiedy i gdzie oglądać 146. odcinek "Dziedzictwa"?

146. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 6 listopada. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 145. odcinka

Kirpi doradza İbrahimowi jak pogodzić mamę i Czarną. İbrahim mówi matce, że ona ją podziwia i chciałaby być taka sama. Czarna zaś słyszy od niego, że Hayriye jest przykro z powodu zaistniałej sytuacji. Tym sposobem udaje mu się skłonić je do ponownego spotkania. Gdy na chwilę zostawia kobiety same, jego podstęp wychodzi na jaw. Yaman zabiera Seher do restauracji, podczas której wręcza jej pierścionek zaręczynowy. Oboje są bardzo przejęci, Seher z trudem opanowuje emocje. W restauracji pojawiają się też dziennikarze. Przypadkowym świadkiem tych wydarzeń jest też Selim. Zuhal nie może się pozbierać. Nie zamierza godzić się na to, by Seher odebrała jej Yamana. W nadziei, że dowie się czegoś użytecznego İkbal wciąga Seher i Yamana w rozmowę o organizacji ślubu. Pod wpływem jej słów Yaman postanawia, zgodnie ze zwyczajem, prosić Nadire o rękę Seher. Pod pretekstem przekonania İkbal do prawdziwości ich związku, Yaman całuje Seher w policzek. Dziewczyna jest zdumiona, gdy odkrywa, że w chwili pocałunku nikt na nich nie patrzył.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

