Dziedzictwo odc. 149. Nowy wizerunek Czarnej. Ibrahim aż zaniemów z wrażenia. Streszczenie odcinka [07.11.23]

"Dziedzictwo" odcinek 149. Streszczenie

Do rezydencji przychodzą pracownice opieki społecznej. Wbrew obawom Yamana i Seher przesłuchanie przebiega bardzo sprawnie i wiarygodnie. Okazuje się, że para zna siebie znacznie lepiej niż przypuszczała. Po konsultacjach urzędniczki wydają pozytywną opinię i decyzję, że Yusuf zostanie przy rodzinie Krml. Przez spokój i opanowanie Zuhal, Ikbal nie może pozbyć się wrażenia, że jej siostra coś knuje. Ta jednak wszystkiemu zaprzecza. W rzeczywistości dolała Seher śmiertelnej trucizny do ziół na uspokojenie. Ku zaskoczeniu Hayriye, Czarna podczas kolacji prezentuje się bardzo kobieco. Kiraz przekonała ją, żeby włożyła sukienkę, zrobiła makijaż i ułożyła włosy. Ibrahim nie może oderwać oczu od koleżanki. Yaman zabiera Seher na romantyczne wzgórze, gdzie dziewczyna opowiada mu o gwiazdach. Ten niepokoi się, gdy Seher zaczyna mieć zawroty głowy i mdłości. Zuhal czujnie obserwuje zachowanie domowników. Nie może doczekać się wiadomości o śmierci rywalki. Na wieść, że Ikbal udaremniła jej plany, Zuhal wpada w furię.

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.