Dziedzictwo odc. 15. Złodziejka zostaje przyłapana. Streszczenie odcinka [21.04.23]

"Dziedzictwo" odcinek 15. Streszczenie

Zuhal nie ma ochoty niańczyć Yusufa, nie może się doczekać powrotu do ukochanego. Zdaje sobie też sprawę z tego, że Yaman zupełnie nie jest nią zainteresowany. Seher jest przeciwna wyjściu Yusufa, który nie odzyskał jeszcze pełni sił. Yaman nie zamierza jednak jej słuchać. Frat przywozi Alemu nagrania z kamer bezpieczeństwa, na których widać postać poszukiwanej złodziejki. Przerażona Kiraz niechcący oblewa Alego kawą. Seher, nieświadoma podstępu, poleca İkbal restaurację Selima. İkbal udaje się tam i opowiada Selimowi, niby w dobrej wierze, o cierpieniach na jakie Seher jest narażona w rezydencji. Ali przyłapuje Kiraz z torbą, którą widział na nagraniu. Na szczęście dziewczynie udaje się jakoś wytłumaczyć. Gdy İkbal szykuje Zuhal na wspólny wieczór z Yamanem, ten nieoczekiwanie postanawia, że do opieki nad Yusufem zabierze ze sobą Seher.

Kiedy i gdzie oglądać 15. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 14. odcinka

Seher szybko zyskuje sympatię wszystkich w rezydencji, włącznie z Ziyą, z którym udaje jej się znaleźć wspólny język. Także Yaman, choć sam przed sobą nie chce się do tego przyznać, widzi, jak dobrze Seher wpływa na Yusufa i jaka jest dla niego ważna. Zuhal pozornie jest posłuszna siostrze, ale w rzeczywistości nie może się doczekać powrotu do Londynu, gdzie czeka na nią ukochany. Begüm próbuje skompromitować Kiraz dorzucając do jej dania całą kostkę masła - stryj Osman musi unikać tłuszczu! - dziewczyna jednak szybko znajduje wyjście z sytuacji. Domyśla się też, czyja to była sprawka. Begüm usilnie stara się przekonać Alego do zmiany opiekunki. Wylewa nawet kawę na dokumenty Alego zrzucając winę na Kiraz. Chociaż Ali jest wściekły, Osman staje w jej obronie. Przez telefon Seher przyznaje się Selimowi, że mieszka w rezydencji rodziny Kyrymly. Ich rozmowie przysłuchuje się İkbal i każe swoim ludziom sprawdzić mężczyznę. Yaman obiecuje chłopcu, że zabierze go na firmową uroczystość i pokaże mu prawdziwy okręt. İkbal ma plan, który ma sprawić, że będzie towarzyszyła im Zuhal.