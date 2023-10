Dziedzictwo odc. 151. Seher jest zazdrosna o Yamana, gdy odwiedza go młoda kobieta. Streszczenie odcinka [13.11.23]

"Dziedzictwo" odcinek 151. Streszczenie

İkbal zamierza sfabrykować dowody i przekonać Yamana, że Seher pragnie tylko przejąć jego majątek. Podrzuca Seher dyktafon, który ma nagrywać wszystkie jej rozmowy. Tymczasem Ela, córka byłego wspólnika Yamana, odwiedza go w rezydencji i prosi o pomoc w pracy. Młoda kobieta nie może uwierzyć w przemianę, jaka zaszła w Yamanie. Nadire przywozi Seher posag, a w nim cenne pamiątki po rodzicach. Seher ma wyrzuty sumienia, że wychodząc za Krmlego sprzeciwia się woli ojca. Jedzie więc na cmentarz. Zaniepokojony Yaman rusza jej śladem. Seher jest wzruszona jego troską. İbrahim oświadcza, że zakochał się w Czarnej. Kiraz przekonuje go, że powinien lepiej poznać koleżankę z pracy. Nie jest to jednak proste. Yaman i Seher odwiedzają Arifa. Chociaż młodzi zapewniają, że ich ślub to tylko formalność, mężczyzna wie, że darzą się prawdziwym uczuciem. W rezydencji na Yamana czeka Ela. Seher jest zazdrosna, zwłaszcza kiedy słyszy od İkbal, że Ela i Jaman byli kiedyś parą.

Kiedy i gdzie oglądać 151. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 150. odcinka

Lekarz zaleca Seher odpoczynek i unikanie stresu. Zakłada, że zasłabnięcie wynikało z emocji związanych ze ślubem. Yaman bardzo troskliwie opiekuje się narzeczoną. Równocześnie oboje poświęcają się realizacji spraw koniecznych do załatwienia przed ślubem. Zaczynają od wyboru zaproszenia. Choć na początku wszystkie wydają im się banalne, gdy Seher wybiera jedno z symbolem wieczności, Yaman układa do niego bardzo poetycką treść. Ku zaskoczeniu Yamana w rezydencji pojawia się Ela, jego dawna przyjaciółka. Seher jest zaskoczona. dziwi ją jednak nie tylko fakt obecności kobiety, lecz i nagłe uczucie zazdrości o Yamana, gdy Ikbal informuje ją, że Yaman i Ela byli kiedyś parą. Ibrahim wyjawia Alemu i Kiraz, że zakochał się w Czarnej. Postanawia zrobić wszystko, żeby i ona odwzajemniła jego uczucia. Ikbal nie może znieść cierpienia siostry. Kobiety knują kolejny plan przeciw Seher. Tym razem ich celem jest wykreowanie wizerunku Seher na łowczynię majątków. Zaczynają preparować dowody na nieczyste intencje Seher.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.