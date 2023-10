Dziedzictwo odc. 154. Seher podpisuje intercyzę. Jednak gdzie jest haczyk ?Streszczenie odcinka [16.11.23]

Seher pragnie udowodnić, że nie zależy jej na majątku Yamana. Dostaje jednak od niego bardzo drogi prezent. Czy go przyjmie? Kogo Ikbal będzie chciała włączyć w swoją intrygę? Przeczytaj streszczenie 154. odcinka 'Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 154. Streszczenie

Yaman podarowuje Seher samochód. Teraz dziewczyna ma wszędzie jeździć z kierowcą. Seher jest skrępowana hojnością narzeczonego. Zuhal obwinia Seher o zachłanność i nieczyste intencje. Proponuje, aby dziewczyna udowodniła swoją uczciwość podpisując intercyzę. Seher podpisuje umowę i prosi o to również Yamana. Mężczyzna podejrzewa, że to prowokacja Zuhal. Seher natomiast nie ma pojęcia, że w dokumencie jest paragraf określający krótki okres ważności intercyzy. Ibrahim odwozi Czarną do domu. Tam orientuje się, że zaszła pomyłka i oskarżenia co do jej rozwiązłość były bezpodstawne. Po raz kolejny informuje Alego o swoich uczuciach. Komisarz jednak zdecydowanie tego nie aprobuje. Ikbal namawia Selima, by pomógł jej zrealizować plan udaremnienia ślubu. Przekonuje mężczyznę, że to jedyny sposób, aby odzyskał Seher. Selim nie zgadza się na udział w intrydze. Tymczasem zażyłość Eli i Yamana coraz bardziej przeszkadza Seher.

Kiedy i gdzie oglądać 154. odcinek "Dziedzictwa"?

154. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 16 listopada. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 153. odcinka

Gdy roztrzęsiona Seher wraca do domu, Yaman od razu poznaje, że coś się stało. Dziewczyna długo się opiera, jednak w końcu wyznaje Yamanowi, co ją spotkało. Yaman wpada w złość, gdy Zuhal próbuje zniechęcić go do ślubu z Seher. Chcąc dowiedzieć się czegoś o Czarnej, İbrahim jedzie do dzielnicy, w której mieszka młoda policjantka. Tam jedna z sąsiadek opowiada mu o rozwiązłości Róży (bo tak brzmi jej prawdziwe imię) i jej złej sławie. İbrahim jest zdumiony, że tak wygląda prawdziwe oblicze Czarnej. Seher wybiera suknię ślubną, a Yaman z lubością jej w tym towarzyszy. Wszystkiemu, ze skrywaną wściekłością, przypatruje się też İkbal, która zleca swoim ludziom zmontowanie rozmowy Seher i Selima.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

