Dziedzictwo odc. 158. Zuhal okrada Seher. Przelewa sporo pieniędzy. Streszczenie odcinka [22.11.23]

"Dziedzictwo" odcinek 158. Streszczenie

Kiedy i gdzie oglądać 158. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 157. odcinka

Seher jest u Kiraz na ostatniej przymiarce sukni ślubnej. W tym samym czasie przyjeżdża Selim, żeby oddać Kiraz portfel. Widok Seher w białej sukni zapiera mu dech. Nie może pogodzić się z tym, że ktoś inny poślubi jego ukochaną. Po narzeczoną przyjeżdża też Yaman, który także nie może dojść do siebie na jej widok W oczekiwaniu na Seher, mężczyzna dzielnie znosi grad pytań cioci Sultan, która jest pod coraz większym wrażeniem pozycji i majątku Yamana. Zuhal wraca z Londynu ze sfabrykowanymi listami Seher i Kevser, wedle których siostry miały wspólnie układać plan przejęcia fortuny rodziny Krml. Zachowanie Seher wobec Eli zdradza jej uczucia. Yamanowi bardzo to schlebia, wyjaśnia jednak Seher, że Ela jest dla niego jak podopieczna i nigdy nic więcej ich nie łączyło. Seher jest zawstydzona swoimi podejrzeniami. Czarna zwierza się Kiraz. Opowiada jej o swoim trudnym dzieciństwie i niechęci do małżeństwa, którą z niego wyniosła. Przypadkiem ich rozmowę słyszy Ali, który chce porozmawiać z İbrahimem i pozbawić go złudzeń, ale Kiraz go powstrzymuje. Zdesperowany Selim zgadza się wziąć udział w planie İkbal.