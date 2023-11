Dziedzictwo odc. 159. Begüm wyjeżdża do Niemiec. Streszczenie odcinka [23.11.23]

"Dziedzictwo" odcinek 159. Streszczenie

Begüm spotyka się z Alim, żeby poinformować go, że wyjeżdża do Niemiec, by tam zacząć wszystko od nowa. Selim ma wątpliwości, czy powinien uczestniczyć w tak niemoralnym planie, İkbal obawia się, że mężczyzna się wycofa. Ku zaskoczeniu Kiraz, İbrahim, zamiast się zniechęcić postanawia zmienić się dla Czarnej. Ali jest wściekły na Kiraz, że znów wtrąca się w nie swoje sprawy. Emocje związane ze ślubem są coraz większe. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Dziewczyna nie kryje zachwytu parą. Selim jednak przełamuje się i wybiera pieniądze z konta. İkbal nie może się już doczekać kompromitacji Seher. Na komisariacie wszyscy są zaskoczeni przemianą Iba.

Kiedy i gdzie oglądać 159. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 158. odcinka

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.