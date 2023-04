Dziedzictwo odc. 16, 17, 18, 19. Zuhal nie ma ochoty niańczyć Yusufa. Streszczenia kolejnych odcinków serialu "Dziedzictwo" 22.04.23

Seher ratuje życie Yamanowi, zasłaniając go własnym ciałem przed kulą. Ranną dziewczynę Yaman zawozi do domu ojca Arifa, który ją opatruje. Ich przedłużająca się nieobecność coraz bardziej niepokoi mieszkańców rezydencji. Ludzie İkbal namierzają ukochanego Zuhal, okazuje się, że to łowca posagów. İkbal proponuje mu pieniądze za porzucenie Zuhal. Przeczytaj, co jeszcze wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu "Dziedzictwa".

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 15. odcinka

Zuhal nie ma ochoty niańczyć Yusufa, nie może się doczekać powrotu do ukochanego. Zdaje sobie też sprawę z tego, że Yaman zupełnie nie jest nią zainteresowany. Seher jest przeciwna wyjściu Yusufa, który nie odzyskał jeszcze pełni sił. Yaman nie zamierza jednak jej słuchać. Frat przywozi Alemu nagrania, z kamer bezpieczeństwa, na których widać postać poszukiwanej złodziejki. Przerażona Kiraz niechcący oblewa Alego kawą. Seher, nieświadoma podstępu, poleca İkbal restaurację Selima. İkbal udaje się tam i opowiada Selimowi, niby w dobrej wierze, o cierpieniach na jakie Seher jest narażona w rezydencji. Ali przyłapuje Kiraz z torbą, którą widział na nagraniu. Na szczęście dziewczynie udaje się jakoś wytłumaczyć. Gdy İkbal szykuje Zuhal na wspólny wieczór z Yamanem, ten nieoczekiwanie postanawia, że do opieki nad Yusufem zabierze ze sobą Seher.

"Dziedzictwo" odcinek 16. Streszczenie

W drodze na przyjęcie Seher zauważa, że Yusuf ma gorączkę. Prosi Yamana, żeby wrócili do domu. Ikbal każe siostrze jak najszybciej wracać do rezydencji. Kiraz jest przygnębiona utratą łańcuszka, jedynej pamiątki po matce. Nastrój poprawia jej informacja, że jej przyjaciółka Sibel, u której planowała się zatrzymać, jest już w Stambule. Mimo sprzeciwu Osmana Kiraz postanawia wprowadzić się do przyjaciółki. Selim dostarcza do rezydencji próbki deserów. Przy okazji spotyka się z Seher. Mężczyzna podejrzewa, że dziewczyna jest źle traktowana przez rodzinę Kyrymli. Mimo zapewnień dziewczyny, że tak nie jest, Selim jest świadkiem aroganckiego zachowania Yamana wobec Seher. Między mężczyznami dochodzi do starcia. Ochroniarze Yamana mierzą do Selima z broni. Seher błaga przyjaciela, by odszedł.

Kiedy i gdzie oglądać 16. odcinek "Dziedzictwa"?

16. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 24 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 17. Streszczenie

Ikbal wynajmuje kilku ludzi, żeby pobili Selima. Chce, żeby Seher i Selim o ten atak posądzili Yamana. Selim próbuje namówić Seher, by odeszła z rezydencji. Seher prosi go jednak, by dał jej trochę czasu i nie wnosił skargi na Yamana. Potajemnie robi to jednak Ikbal, donosząc na policję, że Seher i Yusuf siłą są przetrzymywani w rezydencji. Kiraz zmuszona jest wrócić do domu Osmana. Okazało się, że jej brat groził Sibel i przyjaciółka, w obawie o swoje życie, odmówiła Kiraz gościny. Yaman i Seher jadą na komendę złożyć zeznania. Ali przesłuchuje Yamana, co z niewiadomych powodów wzbudza lęk w Osmanie. Seher zdecydowanie zaprzecza, jakoby była przetrzymywana siłą w rezydencji. Ku niezadowoleniu Ikbal, sprawa szybko zostaje umorzona.

Kiedy i gdzie oglądać 17. odcinek "Dziedzictwa"?

17. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 25 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 18. Streszczenie

Nedim ostrzega Yamana przed ich rywalem w interesach - rodziną Soygiray, która po przegraniu ważnego przetargu znalazła się na skraju bankructwa. Mężczyzna obawia się, że Soygirayowie będą szukali zemsty. Mimo nacisków ze strony Ikbal, Zuhal nie zrywa kontaktu ze swoim chłopakiem. Co więcej, obiecuje przelać mu wysoką kwotę na nową inwestycję. Ikbal postanawia pozbyć się niewygodnej przeszkody na drodze do małżeństwa Zuhal i Yamana. Kiraz stara się zdobyć uznanie Alego. Sprząta dom i szykuje dobrą kolację. Tymczasem Ali nie zaprzestaje poszukiwań. Robi wszystko, by poznać tożsamość wróżki, która go zaatakowała. Yaman i Seher muszą ponownie udać się na komisariat, żeby uzupełnić zeznania. Yamanowi nie podoba się zażyłość Seher i Frata. Wracając do domu, zatrzymują się, widząc leżącego na drodze mężczyznę.

Kiedy i gdzie oglądać 18. odcinek "Dziedzictwa"?

18. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 26 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

"Dziedzictwo" odcinek 19. Streszczenie

Seher ratuje życie Yamanowi, zasłaniając go własnym ciałem przed kulą. Ranną dziewczynę Yaman zawozi do domu ojca Arifa, który ją opatruje. Ich przedłużająca się nieobecność coraz bardziej niepokoi mieszkańców rezydencji. Ludzie İkbal namierzają ukochanego Zuhal, okazuje się, że to łowca posagów. İkbal proponuje mu pieniądze za porzucenie Zuhal. Pojawiają się kolejne tropy i Ali jest coraz bliżej odnalezienia poszukiwanej przestępczyni. Osman uspokaja roztrzęsioną Kiraz i stara się kryć dziewczynę przed Alim. Poświęcenie i oddanie Seher budzą w Yamanie uczucia, do których nie chce się przyznać. Nie jest w stanie przezwyciężyć swej nieufności do kobiet, po tym jak jego matka zostawiła jego i jego braci, przyczyniając się do samobójczej śmierci ich ojca, której Yaman nie był w stanie zapobiec.

Kiedy i gdzie oglądać 19. odcinek "Dziedzictwa"?

19. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w czwartek 27 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

