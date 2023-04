Dziedzictwo odc. 16. Broń w domu Yamana. Streszczenie odcinka [24.04.23]

"Dziedzictwo" odcinek 16. Streszczenie

W drodze na przyjęcie Seher zauważa, że Yusuf ma gorączkę. Prosi Yamana, żeby wrócili do domu. Ikbal każe siostrze jak najszybciej wracać do rezydencji. Kiraz jest przygnębiona utratą łańcuszka, jedynej pamiątki po matce. Nastrój poprawia jej informacja, że jej przyjaciółka Sibel, u której planowała się zatrzymać, jest już w Stambule. Mimo sprzeciwu Osmana Kiraz postanawia wprowadzić się do przyjaciółki. Selim dostarcza do rezydencji próbki deserów. Przy okazji spotyka się z Seher. Mężczyzna podejrzewa, że dziewczyna jest źle traktowana przez rodzinę Kyrymli. Mimo zapewnień dziewczyny, że tak nie jest, Selim jest świadkiem aroganckiego zachowania Yamana wobec Seher. Między mężczyznami dochodzi do starcia. Ochroniarze Yamana mierzą do Selima z broni. Seher błaga przyjaciela, by odszedł.