Dziedzictwo odc. 160. Kosztowana wizyta u jubilera. Streszczenie odcinka [24.11.23]

Yaman daje Seher swoją kartę kredytową. Nie wie jednak, że znikną z niej niemal wszystkie pieniądze. Jak do tego dojdzie? Co zrobi Ibrahim, aby spodobać się Czarnej? Już teraz przeczytaj streszczenie 160. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 160. Streszczenie

Ibrahim, chcąc zaimponować Czarnej, przechodzi na restrykcyjną dietę. Ikbal przypomina Yamanowi, że zgodnie z tradycją Seher powinna wybrać sobie biżuterię. Mężczyzna daje Seher kartę kredytową bez limitu i prosi, by kupiła sobie wszystko, co jej się spodoba. Nie ma pojęcia, że wizyta u jubilera jest częścią planu, jaki uknuła Ikbal. Podczas zakupów u jubilera Seher wybiera dla siebie skromne kolczyki i kupuje wieczne pióro dla Yamana. Tymczasem Ikbal niepostrzeżenie przekazuje kartę Zuhal, która w innym sklepie ze złotem robi zakupy na bardzo wysoką kwotę. Yaman zaskoczony jest ilością powiadomień z banku. Seher wpada w panikę na wiadomość o poczynionych wydatkach. Co gorsza nie może znaleźć karty Yamana. Mężczyzna jest przekonany, że Seher padła ofiarą kradzieży. Seher obiecuje, że zwróci mu dług, jednak poczucie winy sprawia, że dziewczyna odcina się od domowników. Yaman tłumaczy Seher, że to nie jej wina i podarowuje jej kosztowną bransoletkę.

Kiedy i gdzie oglądać 160. odcinek "Dziedzictwa"?

160. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w piątek 24 listopada. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 159. odcinka

Begüm spotyka się z Alim, żeby poinformować go, że wyjeżdża do Niemiec, by tam zacząć wszystko od nowa. Selim ma wątpliwości czy powinien uczestniczyć w tak niemoralnym planie, İkbal obawia się, że mężczyzna się wycofa. Ku zaskoczeniu Kiraz, İbrahim, zamiast się zniechęcić postanawia zmienić się dla Czarnej. Ali jest wściekły na Kiraz, że znów wtrąca się w nie swoje sprawy. Emocje związane ze ślubem są coraz większe. Neslihan podarowuje Seher album ze zdjęciami jej i Yamana. Dziewczyna nie kryje zachwytu parą. Selim jednak przełamuje się i wybiera pieniądze z konta. İkbal nie może się już doczekać kompromitacji Seher. Na komisariacie wszyscy są zaskoczeni przemianą Iba.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Gazeta Lubuska. Paleopark w Szprotawie. Tu spotkacie ogromne dinozaury