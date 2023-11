Dziedzictwo odc. 164. Zuhal gubi teczkę obciążającą Seher. Streszczenie odcinka [30.11.23]

"Dziedzictwo" odcinek 164. Streszczenie

Okazuje się, że teczka z dowodami przeciwko Seher zniknęła. Zrozpaczona Zuhal gorączkowo próbuje odszukać materiały. Wkrótce Yaman ma przyjechać po Seher, by zabrać ją do rezydencji.

Kiedy i gdzie oglądać 164. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 163. odcinka

Chociaż oni nie przyznają się do swoich uczuć, wszyscy dookoła widzą, że Seher i Yamana łączy gorąca miłość. Seher spędza przedślubną noc w domu Nadire. Kobiety organizują dla niej noc henny. Tymczasem Arif przekonuje Yamana, że powinien wyznać Seher swoje uczucia. W rezydencji trwają ostatnie przygotowania do ślubu. Ziya nie posiada się z radości. Tymczasem İkbal i Zuhal nie mogą się doczekać chwili, w której zniszczą i upokorzą Seher. İbrahim niestrudzenie szuka sposobu, żeby zaimponować Czarnej. Myśląc, że Czarna jest w opałach, atakuje jej siostrzeńca. Policjantka początkowo jest wściekła, ale w końcu przyznaje, że brak jej dawnego İbrahima. Te słowa sprawiają, że İbrahim zbiera się w sobie i wyznaje Czarnej, że się w niej zakochał.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.