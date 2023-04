Dziedzictwo odc. 17. Policja przesłuchuje Yamana. Streszczenie odcinka [25.04.23]

17. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 25 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05

Ktoś wnosi skargę na Yamana na policji. Mężczyzna jest przesłuchiwany. Czy mężczyźnie coś grozi? Tymczasem Selim jest w niebezpieczeństwie. Przeczytaj streszczenie 17. odcinka "Dziedzictwa", aby dowiedzieć się, co się wydarzy.

"Dziedzictwo" odcinek 17. Streszczenie

Ikbal wynajmuje kilku ludzi, żeby pobili Selima. Chce, żeby Seher i Selim o ten atak posądzili Yamana. Selim próbuje namówić Seher, by odeszła z rezydencji. Seher prosi go jednak, by dał jej trochę czasu i nie wnosił skargi na Yamana. Potajemnie robi to jednak Ikbal, donosząc na policję, że Seher i Yusuf siłą są przetrzymywani w rezydencji. Kiraz zmuszona jest wrócić do domu Osmana. Okazało się, że jej brat groził Sibel i przyjaciółka, w obawie o swoje życie, odmówiła Kiraz gościny. Yaman i Seher jadą na komendę złożyć zeznania. Ali przesłuchuje Yamana, co z niewiadomych powodów wzbudza lęk w Osmanie. Seher zdecydowanie zaprzecza, jakoby była przetrzymywana siłą w rezydencji. Ku niezadowoleniu Ikbal, sprawa szybko zostaje umorzona.

Kiedy i gdzie oglądać 17. odcinek "Dziedzictwa"?

17. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć we wtorek 25 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 16. odcinka

W drodze na przyjęcie Seher zauważa, że Yusuf ma gorączkę. Prosi Yamana, żeby wrócili do domu. Ikbal każe siostrze jak najszybciej wracać do rezydencji. Kiraz jest przygnębiona utratą łańcuszka, jedynej pamiątki po matce. Nastrój poprawia jej informacja, że jej przyjaciółka Sibel, u której planowała się zatrzymać, jest już w Stambule. Mimo sprzeciwu Osmana Kiraz postanawia wprowadzić się do przyjaciółki. Selim dostarcza do rezydencji próbki deserów. Przy okazji spotyka się z Seher. Mężczyzna podejrzewa, że dziewczyna jest źle traktowana przez rodzinę Kyrymli. Mimo zapewnień dziewczyny, że tak nie jest, Selim jest świadkiem aroganckiego zachowania Yamana wobec Seher. Między mężczyznami dochodzi do starcia. Ochroniarze Yamana mierzą do Selima z broni. Seher błaga przyjaciela, by odszedł.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

