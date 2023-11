Dziedzictwo odc. 171. Yaman wyrzuca Zuhal z rezydencji. Streszczenie odcinka [11.12.23]

"Dziedzictwo" odcinek 171. Streszczenie

Yaman postanawia wyznać Seher swoje uczucie, jednak romantyczną chwilę przerywają histeryczne krzyki Zuhal, oskarżającej Seher o kłamstwa i mamienie Yamana. İkbal bezskutecznie próbuje uspokoić siostrę. Yaman nie może znieść, że ktoś śmie tak mówić o jego żonie. Z trudem tłumiąc gniew, oświadcza Zuhal, że ma wynieść się z rezydencji. Ali domyśla się, że Czarna wie o uczuciu, jakim darzy ją Ibrahim i to jest powodem jej dziwnego zachowania. Neslihan zostaje okradziona, Seher proponuje, żeby zwrócić się po pomoc do Frata.

Kiedy i gdzie oglądać 171. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 170. odcinka

Seher i Yamanowi coraz trudniej jest ukrywać swoje wzajemne uczucie. Za namową Arifa Yaman postanawia zdobyć się na odwagę i wyznać miłość Seher, ona jednak unika pozostawania z nim sam na sam. Nadire i Frat przychodzą do rezydencji na wspólną rodzinną kolację. Frat odkrywa, że piękna nieznajoma, z którą tańczył na ślubie Seher to Neslihan. Kiraz i Ali próbują dowiedzieć się, dlaczego Czarna jest taka wściekła na Ibrahima.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.