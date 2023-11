Dziedzictwo odc. 172. Frat imponuje Neslihan. Streszczenie odcinka [12.12.23]

"Dziedzictwo" odcinek 172. Streszczenie

Ibrahim zachodzi w głowę, czym mógł podpaść Czarnej. Ostatecznie stwierdza, że zapewne chodzi o sprzeczkę z jej kuzynem. Postanawia skontaktować się z chłopakiem, przeprosić go i wszystko naprawić. Ściąga go na komendę i każe porozmawiać z Czarną. Kobieta jednak jest nieugięta. Każe Ibrahimowi trzymać się z daleka od niej i jej rodziny. Frat bardzo angażuje się w poszukiwania złodzieja torebki Neslihan. Dziewczyna jest pod wrażeniem jego profesjonalizmu i oddania. Seher otrzymuje nowy dowód osobisty. Podoba jej się jej nowe nazwisko. Yaman zaprasza Seher na romantyczną kolację, podczas której ma wyznać żonie swoje prawdziwe uczucia. Ilekroć jednak próbuje wyznać Seher miłość, coś lub ktoś mu to uniemożliwia. Gdy Yaman ma już wyznać miłość Seher, dzwoni do niego Ikbal. Okazało się, że Zuhal miała wypadek drogowy i została przewieziona do szpitala. Seher i Yaman od razu się tam udają.