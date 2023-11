Dziedzictwo odc. 173. Zuhal wpada w śpiączkę. Streszczenie odcinka [13.12.23]

"Dziedzictwo" odcinek 173. Streszczenie

Ikbal jest załamana wypadkiem siostry. Boi się, że nieprzytomna Zuhal może już nigdy się nie obudzić. Okazuje się jednak, że Zuhal nie odniosła poważnych obrażeń. Ikbal wykorzystuje sytuację siostry i manipuluje Seher tak, by ta porozmawiała z Yamanem na temat powrotu Zuhal do rezydencji. Yaman, będąc pod wrażeniem dobroci Seher, zgadza się. Czarna próbuje jakoś zrekompensować Ibrahimowi swoje zachowanie i ciągle zostawia na jego biurku różnego rodzaju przekąski. Yaman szuka sposobu, żeby zostać z Seher sam na sam. Ostatecznie wymyśla wyjazd w podróż poślubną i każe Seher wybrać hotel. Dziewczyna czuje się bardzo niezręcznie, lecz Yaman trwa przy swojej decyzji.

Kiedy i gdzie oglądać 173. odcinek "Dziedzictwa"?

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 172. odcinka

Ibrahim zachodzi w głowę, czym mógł podpaść Czarnej. Ostatecznie stwierdza, że zapewne chodzi o sprzeczkę z jej kuzynem. Postanawia skontaktować się z chłopakiem, przeprosić go i wszystko naprawić. Ściąga go na komendę i każe porozmawiać z Czarną. Kobieta jednak jest nieugięta. Każe Ibrahimowi trzymać się z daleka od niej i jej rodziny. Frat bardzo angażuje się w poszukiwania złodzieja torebki Neslihan. Dziewczyna jest pod wrażeniem jego profesjonalizmu i oddania. Seher otrzymuje nowy dowód osobisty. Podoba jej się jej nowe nazwisko. Yaman zaprasza Seher na romantyczną kolację, podczas której ma wyznać żonie swoje prawdziwe uczucia. Ilekroć jednak próbuje wyznać Seher miłość, coś lub ktoś mu to uniemożliwia. Gdy Yaman ma już wyznać miłość Seher, dzwoni do niego Ikbal. Okazało się, że Zuhal miała wypadek drogowy i została przewieziona do szpitala. Seher i Yaman od razu się tam udają.