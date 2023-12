Dziedzictwo odc. 176. Zuhal daje Yamanowi dowody na nieuczciwość Seher. Streszczenie odcinka [18.12.23]

Yaman i Seher coraz bardziej się do siebie zbliżają. Niespodziewanie zjawia się Zuhal, aby porozmawiać z Yamanem. Czy ten uwierzy w jej oskarżenia? Już teraz przeczytaj streszczenie 176. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 176. Streszczenie

Yaman i Seher wybierają się na spacer do lasu. Każda wspólna chwila zbliża ich do siebie. İkbal odkrywa, że to Ziya ukrył teczkę z dowodami przeciwko Seher. Ibo jest przekonany, że Kara podziela jego uczucia i w najbliższym czasie chce mu to wyznać. Podczas wspólnej kolacji Yaman jest bliski wyznania Seher swoich uczuć, jednak niespodziewanie ktoś pilnie chce się z nim widzieć. Okazuje się, że to Zuhal. Przyjechała, żeby przekazać Yamanowi dowody przeciwko Seher. Yaman jednak nie zamierza jej słuchać.

Kiedy i gdzie oglądać 176. odcinek "Dziedzictwa"?

176. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w poniedziałek 18 grudnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 175. odcinka

Ibo dostaje nowego laptopa. Mężczyzna jest przekonany, że to Kara za tym stoi. Yaman i Seher wybierają się w podróż poślubną. Frat oddaje Neslihan skradzioną torebkę. Dziewczyna nie posiada się ze szczęścia. Przy okazji okazuje się, że zdjęcie, które zaniepokoiło Frata to jedyna fotografia jej ojca. Frat oddycha z ulgą. Ibo przypadkiem słyszy rozmowę Kiraz i Kary i dowiaduje się, że koleżanka z pracy wie o jego uczuciu do niej. Seher jest zawstydzona i oczarowana wspaniałościami, które przygotował dla niej Yaman.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

Wideo NaM - Podlaskie ligawki