Dziedzictwo odc. 178. Yaman chce zabić Selima! Streszczenie odcinka [20.12.23]

Czarna stara się unikać Ibrahima. Tak samo jak Yaman Seher. Wciąż nie może jej wybaczyć. Z kolei Neslihan napada na młodego mężczyznę. Z jakiego powodu? Przeczytaj poniższe streszczenie 178. odcinka "Dziedzictwa".

"Dziedzictwo" odcinek 178. Streszczenie

Yaman nie może odpędzić dręczących go myśli o zdradzie Seher. Neslihan o mały włos nie zostaje potrącona przez samochód. Kierowcą jest młody i bogaty chłopak imieniem Bora. Dochodzi do wymiany zdań, w efekcie której Neslihan policzkuje Borę, czym rani jego dumę. Chłopak postanawia się zemścić. Zakłada się z kolegą, że rozkocha w sobie Neslihan, by następnie ją rzucić. Czarna unika Ibrahima jak ognia w obawie, że ten wyzna jej miłość. Gdy w końcu udaje mu się wyjawić swoje uczucia, Czarna jednoznacznie go odrzuca. Seher nie rozumie, dlaczego Yaman tak oschle ją traktuje. Tymczasem mężczyzna jest pewny, że został zdradzony i strzela do Selima.

Kiedy i gdzie oglądać 178. odcinek "Dziedzictwa"?

178. odcinek "Dziedzictwa" będzie można obejrzeć w środę 20 grudnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 1 o godzinie 16:05. Całość potrwa około 43 minuty.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? Streszczenie 177. odcinka

Yaman nie chce dać wiary słowom Seher, jednak w oczy rzucają mu się zdjęcia ukochanej w objęciach Selima. Yaman przegląda zawartość teczki. Nie może uwierzyć, że Seher tak okrutnie go oszukała. Tymczasem niczego nieświadoma Seher, czeka na męża w hotelowej restauracji. Zaniepokojona jego przedłużającą się nieobecnością dzwoni do Nedima. Ibrahim szykuje się na chwilę, gdy Kara wyzna mu miłość. Neslihan odwiedza Frata na posterunku, by podziękować za odnalezienie torebki. Zuhal i İkbal triumfują, już nie mogą się doczekać końca Seher. Ku ich zaskoczeniu Seher samotnie wraca do rezydencji.

O czym opowiada serial "Dziedzictwo"? Fabuła

Kevser dorastała w biednej okolicy. Pewnego razu zostaje żoną syna bogatej krymskiej rodziny, jednak tego samego dnia odwraca się od niej ojciec, który nie zaprobował tego małżeństwa. Kiedy mąż Kevser umiera, młoda wdowa zostaje uwięziona w rezydencji razem ze swoim 5 - letnim synem Yusufem. W tej nieprzyjaznej, surowej atmosferze jest zdana tylko na siebie. Nie ma nawet do kogo zwrócić się o pomoc. Kevser ulega tragicznemu wypadkowi w domui trafia do szpitala. Przed śmiercią prosi swoją siostrę Seher, by ta zaopiekowała się Yusufem i zabrała go z rezydencji. Chłopiec nie wie o śmierci matki. Doskwiera mu samotność, bardzo brakuje miłości i uczucia. Pod swoje skrzydła bierze go wujek Yaman, potężny i zimny jak głaz biznesmenem, który od dawna nie okazuje nikomu serca. Jest także surowy dla Yusufa.

